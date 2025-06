Gerucht: Google Pixel Fold heeft 7,6"-scherm aan de binnenkant

De vouwbare smartphone Google Pixel Fold zou een scherm hebben van ongeveer 7,58" aan de binnenkant. Het scherm heeft volgens de informatie een beeldverhouding van 1,2:1 en een resolutie van 2208x1840 pixels. Het zou gaan om een display van Samsung.

Ontwikkelaar Kuba Wojciechowski heeft uitgeplozen dat het gaat om een scherm met een verversingssnelheid van meer dan 60Hz, meldt 91Mobiles. Het scherm heeft afmetingen van 14,8x12,3cm. Met wat ruimte voor bezels zou de telefoon in zijn uitgevouwen vorm rond 15,5x13cm zijn. Daarmee is hij ongeveer even groot als de Samsung Galaxy Z Fold4. De ingevouwen behuizing zou dan uitkomen rond 15,5x6,7cm, want dat is het formaat van de Galaxy Z Fold4.

Het scherm heeft een maximale helderheid van 800 candela per vierkante meter en kan in bepaalde gevallen tot 1200 candela per vierkante meter bereiken. Dat komt ongeveer overeen met de Fold4, die in onze tests tot 1127 candela per vierkante meter kwam.

Google zou de vouwbare smartphone in de eerste helft van volgend jaar willen uitbrengen. Er gaan al heel lang geruchten over een vouwbare smartphone van de Pixel-maker, maar die kwamen tot nu toe niet uit. Google bracht wel onlangs de Pixel 7 en 7 Pro uit in Nederland. Tweakers reviewde de Pixel 7's vorige week.