Google introduceert nieuwe functies en app-icoon voor Berichten-app

Google heeft nieuwe functies aangekondigd voor de Berichten-app voor Android. Het icoontje wordt vernieuwd en binnenkort wordt het mogelijk om audioberichten om te zetten in tekst, YouTube-video’s in de app te bekijken en afspraken rechtstreeks in de Agenda-app te zetten.

Google geeft in een blogpost meer details over alle nieuwe functies die over enkele weken naar de Berichten-app komen. Zo komt de functie om audioberichten om te zetten naar tekst enkel naar Pixel 6-, 6 Pro-, 7-, 7 Pro-, Samsung Galaxy S22- en Galaxy Fold 4-toestellen. Voor het omzetten van audio naar tekst gebruikt de Berichten-app machinelearning.

Een andere nieuw functie, is de mogelijkheid om te antwoorden op een individueel bericht in een groepsgesprek, als er gebruik wordt gemaakt van RCS. Android-gebruikers kunnen dan ook met een emoji reageren op sms-berichten van iPhone-gebruikers. Sinds begin dit jaar laat de Berichten-app al emoji-reacties van iOS-gebruikers zien. Als er in een bericht een link naar een YouTube-video wordt gestuurd, kunnen ontvangers deze video rechtstreeks in de Berichten-app bekijken.

De Android-maker voegt ook ondersteuning voor herinneringen en afspraken toe aan de app. Hiermee kunnen gebruikers op basis van een bericht dat ze hebben ontvangen, via de app een herinnering of een afspraak aan laten maken. De Berichten-app kan gebruikers bijvoorbeeld eraan herinneren dat ze iemand jarig is, als ze iemand verjaardag bij de contacten hebben toegevoegd. Gebruikers kunnen ook afspraken in de Agenda-app.

Berichten die potentieel belangrijke inhoud bevatten zoals adresinformatie, codes of telefoonnummer zullen automatisch worden aangeduid met een ster. Op die manier wil Google het eenvoudiger maken om deze informatie terug te vinden. Als er in een bericht wordt gesuggereerd naar een telefoongesprek, zal de Berichten-app voortaan ook automatisch een Google Meet-icoontje weergeven naast dit bericht zodat gebruikers onmiddellijk kunnen (video)bellen.

In sommige landen zal er via de Berichten-app ook gechat kunnen worden met bedrijven. In welke landen deze functie actief zal zijn, is niet duidelijk. Google voegt ook ondersteuning toe voor de Pixel Watch. Gebruikers van deze smartwatch zullen via Google Assistent berichten kunnen sturen met de Berichten-app die op hun klokje geïnstalleerd staat.

Tot slot meldt Google een visuele update van de icoontjes voor de Berichten-app, de Telefoon-app en de Contacten-app. Elk app-icoontje zou zich bovendien aanpassen aan de Material You-kleurenschema’s. De functies worden de komende weken uitgerold. Het is niet duidelijk of alle functies meteen in alle delen van de wereld beschikbaar zullen zijn.