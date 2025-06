Google Messages heeft 1 miljard RCS-gebruikers, krijgt nieuwe effectenfuncties

Google Messages heeft maandelijks een miljard actieve gebruikers die RCS hebben ingeschakeld, zo stelt Google. Ter viering van deze mijlpaal kondigt het bedrijf enkele nieuwe effecten en emojifunctionaliteiten voor Messages aan, waaronder Photomoji's, schermeffecten en profielen.

Enkele van de nieuwe functies zijn al in andere berichtendiensten beschikbaar, maar Google licht in een blogpost toe dat de functies dankzij RCS-ondersteuning binnenkort ook mogelijk zijn in Messages. Enkele van de functies worden al getest in de bètaversie van de app. Het is niet duidelijk wanneer Google alle nieuwe functies uitbrengt voor de berichtenapp.

Gebruikers kunnen uiteindelijk onder meer foto's uitknippen om zelf emoji's te maken, iets wat Google Photomoji's noemt. Verder kondigt het bedrijf verschillende geanimeerde visuele effecten aan, waaronder voor spraakberichten, reacties, emoji's en het volledige scherm bij bepaalde sleutelwoorden. Ook ondersteunt Messages binnenkort een gebruikersprofiel.

Al deze nieuwe functies worden volgens Google ondersteund door RCS, de standaard die als opvolger van sms moet dienen. RCS wordt vooralsnog in de praktijk alleen op Android-apparaten ondersteund. De technologie is ingeschakeld in Messages, de standaard berichtenapp van de meeste Android-smartphones. Apple gaat vanaf 'later volgend jaar' de technologie ondersteunen. RCS, dat via het internet verstuurd wordt, ondersteunt onder meer leesbevestigingen, type-indicatie, versleuteling en beelden, foto's en gifs.