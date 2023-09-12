Onderzoeksbureau: sms-opvolger RCS heeft 930 miljoen actieve gebruikers

De sms-opvolger RCS heeft dit jaar 930 miljoen actieve gebruikers, zo meldt onderzoeksbureau Juniper Research. De technologie werkt niet op iPhones, maar wel op veel Android-telefoons.

Het aantal gebruikers van RCS zal volgend jaar boven een miljard uitkomen, zo claimt Juniper. Daarmee heeft RCS, jaren na de introductie, nog lang niet de populariteit die sms ooit had. Op het hoogtepunt gebruikten vrijwel alle mobieletelefoonbezitters de berichtenstandaard. Die werkte bovendien op alle verkrijgbare telefoons.

Dat geldt voor RCS niet. Op onder meer Samsung Galaxy-telefoons en in de Google Berichten-app zit RCS-ondersteuning. Ook veel providers ondersteunen de technologie. Op iPhones zit het niet, vermoedelijk omdat Apple de eigen iMessage-dienst heeft. RCS bestaat al meer dan tien jaar, maar heeft de afgelopen jaren pas veel gebruikers gekregen, omdat Google voor Android een concurrent voor iMessage zocht.