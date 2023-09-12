Onderzoeksbureau: sms-opvolger RCS heeft 930 miljoen actieve gebruikers

De sms-opvolger RCS heeft dit jaar 930 miljoen actieve gebruikers, zo meldt onderzoeksbureau Juniper Research. De technologie werkt niet op iPhones, maar wel op veel Android-telefoons.

Het aantal gebruikers van RCS zal volgend jaar boven een miljard uitkomen, zo claimt Juniper. Daarmee heeft RCS, jaren na de introductie, nog lang niet de populariteit die sms ooit had. Op het hoogtepunt gebruikten vrijwel alle mobieletelefoonbezitters de berichtenstandaard. Die werkte bovendien op alle verkrijgbare telefoons.

Dat geldt voor RCS niet. Op onder meer Samsung Galaxy-telefoons en in de Google Berichten-app zit RCS-ondersteuning. Ook veel providers ondersteunen de technologie. Op iPhones zit het niet, vermoedelijk omdat Apple de eigen iMessage-dienst heeft. RCS bestaat al meer dan tien jaar, maar heeft de afgelopen jaren pas veel gebruikers gekregen, omdat Google voor Android een concurrent voor iMessage zocht.

Google maakt RCS wereldwijd beschikbaar en voegt eind-tot-eindversleuteling toe

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-09-2023 17:28 115

12-09-2023 • 17:28

115

Lees meer

Apple gaat RCS-chatgesprekken tussen iOS en Android versleutelen
Apple gaat RCS-chatgesprekken tussen iOS en Android versleutelen Nieuws van 14 maart 2025
Google blokkeert RCS-berichten op geroote Android-toestellen tegen spam
Google blokkeert RCS-berichten op geroote Android-toestellen tegen spam Nieuws van 1 maart 2024
Beeper introduceert iMessage-client voor Android die werkt zonder Apple ID
Beeper introduceert iMessage-client voor Android die werkt zonder Apple ID Nieuws van 6 december 2023
Google Messages heeft 1 miljard RCS-gebruikers, krijgt nieuwe effectenfuncties
Google Messages heeft 1 miljard RCS-gebruikers, krijgt nieuwe effectenfuncties Nieuws van 1 december 2023
Apple wil volgend jaar ondersteuning voor sms-opvolger RCS toevoegen aan iPhones
Apple wil volgend jaar ondersteuning voor sms-opvolger RCS toevoegen aan iPhones Nieuws van 16 november 2023
Nothing introduceert Nothing Chats-app die werkt met iMessage voor Phone (2)
Nothing introduceert Nothing Chats-app die werkt met iMessage voor Phone (2) Nieuws van 14 november 2023
Google gaat RCS-berichten standaard versleutelen, ook in groepsgesprekken
Google gaat RCS-berichten standaard versleutelen, ook in groepsgesprekken Nieuws van 9 augustus 2023
Google test eind-tot-eindversleuteling van RCS-berichten in groepschats Messages
Google test eind-tot-eindversleuteling van RCS-berichten in groepschats Messages Nieuws van 3 december 2022
Tim Cook hint erop dat Apple geen RCS gaat ondersteunen op iPhones
Tim Cook hint erop dat Apple geen RCS gaat ondersteunen op iPhones Nieuws van 8 september 2022
Google maakt end-to-end-encryptie voor Berichten-app breed beschikbaar
Google maakt end-to-end-encryptie voor Berichten-app breed beschikbaar Nieuws van 16 juni 2021
Samsung begint met implementeren van RCS in eigen Berichten-app
Samsung begint met implementeren van RCS in eigen Berichten-app Nieuws van 17 december 2020
Providers in Benelux: voorlopig geen ondersteuning voor sms-chatapp Google
Providers in Benelux: voorlopig geen ondersteuning voor sms-chatapp Google Nieuws van 20 april 2018
Android-fabrikanten gaan 'sms 2.0'-app voorinstalleren op smartphones
Android-fabrikanten gaan 'sms 2.0'-app voorinstalleren op smartphones Nieuws van 24 februari 2017
Meer producten en artikelen
Mobiele netwerken Rcs Sms

Reacties (115)

-Moderatie-faq
115
115
45
2
0
55
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
EmbeddedPower 12 september 2023 17:39
Dat sms is toch wel iets moois. Werkt ongeacht provider, ongeacht toestel, ongeacht apps die je moet installeren, ongeacht ...
raro007 @EmbeddedPower12 september 2023 17:42
Apple gebruikers mogen van geluk spreken dat SMS eerder was dan imessage, anders hadden ze zelfs dat niet!
laptopleon @raro00712 september 2023 17:55
Hoe belangrijk is sms nog in 2023? Voor alarm is er NL Alert en om elkaar berichten te sturen zijn er in alle opzichten betere opties.

Sms en iMessage worden hier met elkaar vergeleken, maar zijn sowieso heel verschillend qua mogelijkheden, oorsprong en waar ze voor bedoeld waren.

Sms is nogal beperkt qua mogelijkheden, niet waterdicht qua veiligheid en was oorspronkelijk niet eens bedoeld voor het publiek, maar om netwerken te testen.
Triblade_8472 @laptopleon12 september 2023 20:33
Heel belangrijk!

Ik wil absoluut geen Facebook Meta software op m'n apparatuur hebben!

Het gevolg is dat ik met niemand via een chat programma kan bereiken. Iedereen weigert naar een alternatief over te stappen.

Gevolg? Sms'en. Dat werkt altijd.

2 disclaimers.
1) Er beginnen duidelijk steeds meer mensen over te stappen naar telegram of signal, goed voor mij.
2) Veel iPhones weigeren weer te geven dat er een SMS bericht is binnen gekomen. Gebruikers moeten dan actief de SMS box openen om dit te weten. Is een oude bug, maar Apple vind het wel beter zo, helaas.
Boy @Triblade_847213 september 2023 05:43
Tegenwoordig heb ik een hele lading over op Telegram of Signal, maar nieuwe contacten vragen altijd nog "hoe moet ik je bereiken als je geen Whatsapp hebt?" Niet onwil, gewoon dat ze het niet weten of snappen...
Ik geef dan aan SMS, Telegram, Signal, rooksignalen of welke vorm dat zei dan willen...ik wil alles wel installeren in principe behalve WhatsApp.

Je punt 2 mbt de SMS die gemist wordt op iOS, die is inderdaad hardnekkig. Het hele notification center van iOS vind ik niet lekker werken, heb bijna een jaar een iPhone geprobeerd maar dat was de reden dat ik er echt niet door mee wilde
TheVivaldi @Boy13 september 2023 17:42
Ik weet niet waar jĳ rondhangt, maar ik heb in al die jaren nog nooit de vraag gehad hoe iemand me zonder WhatsApp moet bereiken. Iedereen die ik ooit gesproken heb en nog spreek kent sms wel (en dat moet bĳ mĳ ook, want ik heb geen WA).
Boy @TheVivaldi13 september 2023 19:57
Ja, het is bizar hoor, maar ik krijg echt die vraag zo nu en dan...
Op z'n minst zeggen ze tegen jou toch wel "jij hebt geen whatsapp toch?"?
Remzi1993 @Triblade_847213 september 2023 10:07
Iedereen weigert naar een alternatief over te stappen.
Ze hoeven niet eens over te stappen. Men kan gewoon naast de veel gebruikte app een andere app installeren, maar dat zegt dus iets over diegene zijn luiheid. Ik heb op mijn mobiel: WhatsApp, Signal, Telegram en nog paar andere staan. Waarom? Waarom niet? Je kan ze allemaal installeren en andere berichten mee sturen die misschien niet op WhatsApp bereikbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 03:24]

Triblade_8472 @Remzi199313 september 2023 10:12
Klopt helemaal. Heb ik ze ook gemeld. Zelfs een ITer. Maar die willen simpelweg geen meerdere chatapps installeren. Redeloos. Gewoon omdat ze het niet willen.

Raar maar waar, niks gelogen helaas.
Cyberpuppy @Triblade_847213 september 2023 11:41
Leuk, maar intussen is het bijna niet meer mogelijk om al dat berichtenverkeer te managen. Ik heb skype, whatsapp, whatsapp business, sms, telefoon, viber, telegram, signal, kik, linkedin, facebook messenger, meerdere emailadressen en dan ook nog wat er mondeling allemaal tegen mij wordt geroepen. En ojee als je een keer vergeet iets op te pakken.

En dan sla ik voor het gemak maar over die ene klant die z'n computerproblemen meld in de omschrijving van de bankbetaling.

Dus ja, ik probeer toch een beetje te sturen naar wat minder varianten. Rustig wachten tot er eindelijk eens een fatsoenlijke Unified Messaging oplossing komt.
Triblade_8472 @Cyberpuppy13 september 2023 13:39
Dat scheelt ja. Gukkig heb ik niet zoveel vrienden :+

Op werk is er Teams of het ticketing systeem.

Thuis is het telegram.

De rest zoekt het maar uit en ziet maar of ik notifications krijg. (eigenlijk altijd wel hoor)

Social media doe ik niet aan, zonde tijd.

[Reactie gewijzigd door Triblade_8472 op 23 juli 2024 03:24]

Cyberpuppy @Triblade_847213 september 2023 16:11
Nee dit is hoe klanten ons benaderen. Vrienden spreek ik liever persoonlijk.
TheVivaldi @Triblade_847213 september 2023 17:43
Raar. Wel meerdere sociale netwerken en chatten via die netwerken, maar een tweede pure chatapp is er teveel aan… 8)7
Triblade_8472 @TheVivaldi14 september 2023 08:05
Simpel, ik weiger Meta/Facebook. Ik vind dat bedrijf enger dan alle andere tezamen.
TheVivaldi @Triblade_847214 september 2023 11:15
Ik doelde niet op jou, maar op die andere mensen waar je het over had.
Triblade_8472 @TheVivaldi14 september 2023 23:09
Ah excuus. Ja, dat is zeker bijzonder. Ah well.
PaulHelper @Remzi199314 september 2023 07:59
Niet helemaal mee eens. Ik vind een extra app installeren opzich vaak niet erg. Meer dan genoeg opslag. Alleen voornamelijk 2 dingen, 1 je moet als dit bijvoorbeeld 25/25/25/25 over 4 apps is elke keer nadenken waar je ze ook alweer gaat bereiken. En misschien nog wel het vervelendste voor mensen met goedkopere/minder geheugen grootte telefoons, elke berichtenapp heeft een achtergrondservice nodig om live meldingen te blijven ontvangen. Als je maar 2GB bijvoorbeeld hebt dan heb je echt nog barweinig over als je dat al hebt aangezien dat ook niet alleen de app zijn die er in het geheugen blijven
Frame164 @laptopleon12 september 2023 20:38
SMS is net zo belangrijk als telefonie: je kunt er iedereen met een mobiele telefoon mee bereiken. En met telefonie gaat het nog een stapje verder: zolang het apparaat is aangesloten op een openbaar telefonienetwerk is het te bereiken. Of dat nu een moderne smartphone is, of een oud vast telefoontoestel. Kom daar bij die OTT apps maar eens om. Dan werkt het alleen in je eigen app bubble.
laptopleon @Frame16412 september 2023 21:02
Ik begrijp niet waarom sms net zo belangrijk als telefonie zou zijn en wat het stapje verder is. Kunnen bellen betekent nog niet dat sms’en kan. Je bedoelt dat als je iemand kunt sms’en, je hem als bonus ook kunt bellen? Vergeet niet dat je in veel landen niet aan het nummer kunt zien of het een mobiel nummer is, dus hoe weet je dan of je kunt sms’en?

Wat betekent OTT?

Een app-bubble klinkt dat alsof er verschillende zijn, maar in werkelijkheid zit in Nederland vrijwel iedereen die een gsm heeft ook op Whatsapp, zelfs bejaarden, anders dan tien jaar geleden. In feite zitten we allemaal in dezelfde telefoon-bubble.
TheVivaldi @laptopleon13 september 2023 17:41
Vergeet niet dat je in veel landen niet aan het nummer kunt zien of het een mobiel nummer is, dus hoe weet je dan of je kunt sms’en?
Je kunt ook gewoon smsjes sturen naar vaste lĳnen. Die worden dan op die telefoon voorgelezen. En terugsturen kan met een trucje ook.
maar in werkelijkheid zit in Nederland vrijwel iedereen die een gsm heeft ook op Whatsapp, zelfs bejaarden
Klopt, zelfs mĳn oma van in de 90 zit op WhatsApp (en mĳn onlangs overleden opa van dezelfde leeftĳd tot voor kort ook). Maar ik als jonkie (31) dan weer niet.
slijkie @laptopleon12 september 2023 18:55
Hier in Noorwegen sms’t men echt nog mega veel. Gebruik van Whatsapp, Telegram, Signal etc etc is nihil. Alleen Facebook Messenger gebruiken ze hier nog wel aardig wat.

Conclussie; ik sms dus regelmatig.
TheMaurice @slijkie13 september 2023 13:25
Wellicht dat ze in Noorwegen dan nooit exorbitante prijzen per sms hebben gekend zoals in Nederland jarenlang het geval was. Een jaar of 15 later ben ik nu nog steeds huiverig om meer dan een enkel SMSje te sturen.

[Reactie gewijzigd door TheMaurice op 23 juli 2024 03:24]

Andros
@laptopleon12 september 2023 18:12
Het werkt letterlijk op elke mobiele telefoon, ook op die senioren dingen met grote toetsen van oma. Het wordt nog veel gebruikt voor 2FA's etc en bv hier in België gebruiken sommigen sms omdat het bij vrijwel alle abonnementen onbeperkt is. Best mogelijk dat zoiets in andere landen ook speelt. Ook interessant voor bv gebieden met slechte 4G dekking, 2G is er vaak wel. Ja, je mist plaatjes en filmpjes maar verder...
Snow_King @laptopleon12 september 2023 18:57
Nog best vaak. Als ik een telefoonnummer heb van iemand, zakelijk. Dan ga ik niet de moeite doen om te kijken welke apps ik iemand op kan vinden. Ik klik op het contact en druk op "Message". Dat wordt dan een SMS of een iMessage.

Ik heb contacten uit Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland in mijn telefoon. Per land wisselt het welke app gangbaar is.

Als ik hen even snel een berichtje wil sturen ga ik niet uit zoeken via welke app dat moet. Ik kan sturen dat ik 30 min later ben of even snel een ander kort berichtje.
Ge Someone @laptopleon12 september 2023 19:15
Ik kreeg vandaag nog SMS over hoe laat mijn bezorging zou zijn. Handiger dan bellen.
jmmk @laptopleon12 september 2023 20:33
Ik sms gewoon nog vanaf Android naar iPhone-gebruikers onder m'n vrienden.
Voor mij geen w.a. (blijf buiten het domein van Zuckerberg) en signal heeft lang niet iedereen.
laptopleon @jmmk12 september 2023 20:44
Tja, ik ben ook geen zucker-fan maar ik betwijfel of sms veiliger en / of anoniemer is. Ik heb nog één contact over die niet whatsappt en die bel of mail ik dan. Want Telegram heb ik op stil gezet aangezien ik daar spam op krijg en verder gebruikt, na al die jaren letterlijk niemand die ik ken gebruikt het. Net zo min als Signal. Ja, ze zijn vaak wel ‘lid’ maar daar blijft het dan bij.

@Triblade_8472

edit: typo’s

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 23 juli 2024 03:24]

Triblade_8472 @laptopleon12 september 2023 21:23
Veiliger en anoniemer hoeft niet, want als ik iets anoniem wil doen, spreek ik wel in persoon af.

Met berichten moet je denken aan, ik ben zolaat op kantoor. Of bij het café. Of juist zullen we vanavond spel X spelen? Dat soort dingen.

Ik snap die spam nooit, ik heb al jaaaaren telegram sinds Facebook het overgenomen had. En nog maar 1x een spam bericht. Ik heb het ergens ook wel eens gehoord, dus ik geloof je wel, maar ik vraag je sterk af hoe dat komt.

Telegram gebruik ik best veel in m'n kring. Wellicht zijn anderen zo vriendelijk om mijn wens te respecteren. Signal gebruiken anderen steeds vaker en ik dus ook. Ik heb maar 1 persoon die ik via SMS moet spreken, maar eigenlijk ook niet, want iPhone. De rest gaat via diverse alternatieven.
laptopleon @Triblade_847212 september 2023 22:15
Die Telegram spam is ook maar af en toe. Maar dan krijg ik er gelijk ook een x aantal per week, een paar weken. Daarna is het weer vaak voor maanden over.
Kammika @laptopleon12 september 2023 17:58
Maar perfect voor 2fa omdat het overal en altijd werkt…
Riddle007 @Kammika12 september 2023 19:01
Net niet. Ja, het werkt bijna overal, maar is zowat de minst veilige manier om 2fa te implementeren en wordt door zowat iedere security expert afgeraden (https://www.securemac.com/news/is-sms-for-2fa-insecure)

Dan ben je veel beter af met een TOTP compatible app, die vereist geen internet, geen 2G, wordt door bijna alle platformen ondersteund, je hebt alleen een smartphone nodig met nog wat jus in de batterij (en voor iemand begint dat niet iedereen een smartphone heeft, die mensen gebruiken vaak ook geen 2fa).
Hardware keys zijn nog beter, die werken namelijk zonder batterij (en werken gebruiksvriendelijker), maar die zijn dan jammer genoeg weer lang niet overal ondersteund.
bzuidgeest @Riddle00712 september 2023 22:52
Hardware keys zonder batterij? Ze halen ergens energie uit. Waarschijnlijk gewoon een kleine knoopcel in verstopt.
Riddle007 @bzuidgeest13 september 2023 07:08
Gewoon uit de USB poort waar je ze in steekt :+
bzuidgeest @Riddle00713 september 2023 09:32
Je opmerking impliceerde dat ze zonder batterij konden werken en dus nooit leeg konden zijn zoals je telefoon. Die USB poort hangt vaak aan een apparaat met een batterij, zoals een laptop of een telefoon.
Als je een "standalone" auth app op een telefoon vergelijkt met een standalone key moet je wel de voorwaarden gelijk houden voor een eerlijke vergelijking.
Riddle007 @bzuidgeest13 september 2023 14:28
Ok, en waarom heb je 2fa nodig als al je toestellen een lege batterij hebben?

Een hardware key sluit je aan op het toestel waarmee je probeert in te loggen, of dat nu je smartphone, tablet, laptop, of een pc in de bib is. Vermits je op dat bepaalde toestel probeert in te loggen heeft dat momenteel stroom en kan je daar de key op aan sluiten.

Stel, jouw gsm is plat en je wil even je mail checken op het toestel van een vriend, 2FA via een TOTP app lukt dan niet want je gsm is plat, en sms werkt ook niet of je moet al sims gaan swappen. Een hardware key werkt wel... (zo lang dat toestel van die vriend een compatibele poort (of NFC afhankelijk van het type key) heeft...
bzuidgeest @Riddle00713 september 2023 15:41
En wat als je die info mobiel probeert te benaderen? Hoeveel telefoons en tablet hebben een usb poort waar je token in kan? Ja het kan met een dongle. Maar dat is toegevoegde complexiteit.

Hardware key, met of zonder batterij, heeft zijn eigen issues. Niets is perfect.
Riddle007 @bzuidgeest13 september 2023 16:17
Er zijn genoeg dongles met USB C, er zijn er ook met lightning, er zijn er zelfs met beide. Dus dan heb je geen Dongle nodig.

Maar inderdaad, niets is perfect. In een perfecte wereld zouden wachtwoorden en 2FA niet nodig zijn om te beginnen
bzuidgeest @Riddle00713 september 2023 16:19
Ok, usb-c is een ding tegenwoordig, Ik denk bij dongles nog vlug aan usb-a connectors.
Andros
@Riddle00713 september 2023 07:52
Ik heb toch liever SMS 2FA dan helemaal geen 2FA. Voor de gemiddelde leek werkt dat tenminste en is beter dan niets :) .
bzuidgeest @Andros13 september 2023 09:34
Het werkt en vereist geen apps, is "snel". Ik vind 2FA met SMS best wel veel voordelen hebben.
William_H @bzuidgeest13 september 2023 12:41
Een challenge response zoals de MS Authenticator doet is nog veel sneller, en veiliger 😉
watercoolertje @William_H13 september 2023 13:46
Mooi, maar voldoet dus niet aan de andere voordelen die hij opnoemt.

Je kan op elke voordeel individueel wel een antwoord geven maar daar hebben we niet zo veel aan als dat dus niet elke keer dezelfde oplossing is. Zoals hij bij SMS stelt dat die wel al (voor hem geldende) voordelen heeft.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 03:24]

bzuidgeest @William_H13 september 2023 15:36
Ik heb die app, allesbehalve snel vind ik zelf. Moet dat ding openen. SMS staat er meteen tussen de notificaties. Ja die app ook, maar tegenwoordig moet je dan ook nog cijfers gaan overtypen en OTP moet je ook in de app vinden.

Wellicht is het veiliger, maar het is zeker niet sneller (in mijn ervaring).
William_H @bzuidgeest14 september 2023 14:24
Een challenge zie je ook meteen tussen de notificaties.
bzuidgeest @William_H14 september 2023 16:21
Niet die nieuwe waar je nummers moet typen. En ik moet nog wel eens de app in om te refreshen en dan zegt hij eerst geen notificaties en de twee refresh ineens wel. In het verleden was dat niet. Een bug lijkt mij want het treed ook niet altijd op. Dus ik blijf erbij dat SMS zeker voor low prio sites prima is.
Riddle007 @Andros13 september 2023 14:32
true, net zoals je beter een slecht wachtwoord hebt dan geen. En er zullen ook mensen zijn die net liever geen 2FA hebben dan wel.

Het enige wat ik wou zeggen was dat sms net totaal niet perfect is voor 2FA zoals @Kammika claimt.

Ja, het werkt voor 2FA en heeft zeker vele voordelen (lage drempel, brede compatibiliteit, etc) maar het is verre van perfect.
bzuidgeest @Riddle00713 september 2023 15:39
Niets is perfect. Het zijn allemaal niet perfecte oplossingen voor een niet perfecte wereld. Voor heel veel doeleinden is SMS goed genoeg. Paypal e.d. gebruiken het nog steeds. Die vinden prima werken voor hun klanten.
laptopleon @Kammika12 september 2023 18:02
Helaas niet altijd op mijn locatie. Hangt ook een beetje af van welke provider je hebt is mijn ervaring.

Ik krijg de indruk dat mobiel bellen terug kan vallen op wifi, maar sms niet, weet iemand dat?

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 23 juli 2024 03:24]

OsOItalO @laptopleon12 september 2023 18:51
Dat klopt. Bellen op 4g en 5g is in feite VoIP en kan daarom ook over wifi.
Sms is echt onderdeel van de oorspronkelijke gsm standaard en werkt alleen op het radio netwerk van je mobiele operator.
blorf @OsOItalO12 september 2023 19:06
Wat voor iets moet je router daarvoor doen? Je kan wel internet hebben, maar nog geen service. Of je internetprovider moet voor voip-relay spelen maar daar hjeb ik nog niet van gehoord...
Frame164 @blorf12 september 2023 20:36
De provider moet VoWIFI aanbieden en je moet een smartphone hebben die het ondersteunt (de provider moet een carrier bundle bij de device vendor laten maken) en dan werkt het in principe via iedere WiFi verbinding. Je hoeft dus niets aan je internetaansluiting te doen.
blorf @Frame16412 september 2023 21:18
Waarschijnlijk moet ik sowieso de VoiP poort doorNATten. op mijn ip4-router. Maar denk niet dat mijn telefoon er dan spontaan iets mee gaat doen. Die luistert niet standaard naar iets anders dan internet. Bellen via Whatsapp e.d. werkt wel maar dat is geen voip.
laptopleon @blorf12 september 2023 20:00
Ik vermoed dat je router geen speciale instellingen / opties (aan) hoeft te hebben, maar eerder je telefoon en provider voip moeten ondersteunen (en aan moeten hebben staan).

Bij iOS op iPhone is er in ieder geval een instelling voor bellen via wifi.
blorf @laptopleon12 september 2023 20:22
Bij mij kan het met een huistelefoon op de modem. Nooit gebruikt, heb al jaren geen vaste lijn meer. Maar geen idee hoe ik daar met mobiel op kom. Hoe weet mijn router wat mijn mobiele nummer is? Die is alleen maar internet access point. Toevallig wel beide dezelfde provider maar dat maakt voor zover ik weet geen verschil.
laptopleon @blorf12 september 2023 20:36
Je router hoeft je mobiele nummer niet te weten. Je telefoon krijgt dynamisch een ip-adres van je router. Dat is je lokale netwerk / LAN (Local Area Network). Je router regelt de verbinding met de rest van internet / WAN (Wide Area Network) en heeft daarvoor een ip-adres van je provider gehad.

Nu kan je telefoon laten weten aan je telefoonprovider via welk WAN ip-adres hij bereikbaar is.

Als je gebeld wordt en je hebt geen bereik via gsm, kan je daarna via voip gebeld worden ‘over het ip-netwerk’.
watercoolertje @laptopleon13 september 2023 13:44
Daarom juist RCS, die kan dat juist wel en gaat altijd over je data (dus wifi of mobiele dataverbinding).
laptopleon @watercoolertje13 september 2023 13:55
Dat is natuurlijk beter, maar het echte, onderliggende probleem is waterdichte identificatie online. 2FA helpt bij bijvoorbeeld veilig bankieren maar niet tegen spam. Spam sturen kan nog steeds makkelijk anoniem. Als je als optie geverifieerd zou kunnen mailen, zou je als ontvanger er voor kunnen kiezen om alleen geverifieerde mailtjes te willen accepteren. Scheelt een hoop verspilling van tijd en energie.
_Quadro @laptopleon12 september 2023 18:43
ik gebruik het regelmatig bij mensen die geen telegram hebben.
Von Helm @laptopleon12 september 2023 19:19
Ik heb nog sms ontvangen voor paypal security, mobiele abo online afsluiten, verificatie code bij amazon, Uber en digid de afgelopen 2 weken. Dus best wel belangrijk voor mij.
cricque @laptopleon12 september 2023 21:02
Is sms niet genoeg ? Ik moet geen whatsaap en andere consoorten hebben bijvoorbeeld . Daarbij als het dringend is bel ik wel, en anders kan het altijd wel via mail. Maar een sms kan perfect voor mij, kort maar krachtig. Ik hoef geen levensverhaal te vertellen, daarvoor kan je bellen of gewoon live afspreken. Ja ik ben 44, maar niet alles hoeft via die gsm te gaan voor mij
styno @laptopleon12 september 2023 22:42
Voor het bootstrappen van je nieuwe sim op het netwerk van je provider wordt ook nog veel SMS gebruikt.
FeareX @laptopleon13 september 2023 20:16
Mijn Nokia 8210 4G doet behalve bellen en SMS’en niet veel anders. Ik ben blij dat het nog bestaat!
Nolimit89 @raro00712 september 2023 18:22
Maak je om mij niet druk. De laatste keer dat ik heb gesmst is volgens mij 10 jaar terug ofzo.
raro007 @Nolimit8912 september 2023 18:27
ik heb nooit een sms gestuurd dus om mij hoef je ook niet druk te maken. :+
BlaDeKke @raro00712 september 2023 18:48
Met men eerste gsm smste ik 50€ per week :/
Strebor @EmbeddedPower12 september 2023 17:44
Het was alleen absurd duur, als je berekent wat je per byte data betaalde, voor een paar bytes die zinder prio over het netwerk gingen, toen SMS nog geld kostte. Logisch dat er alternatieven ontstonden.
Seth_Chaos @EmbeddedPower12 september 2023 18:01
En ongeacht welk toestel en of welke provider een exorbitant bedrag per sms voor dat kleine beetje data betalen.
Luchtbakker @EmbeddedPower12 september 2023 18:36
Perfect op festivals, waar je zelden voldoende internet hebt en zelfs geen appsjes kan versturen. :+
lilmonkey @EmbeddedPower12 september 2023 21:15
Werkt ongeacht provider, omdat alle providers het zijn gaan ondersteunen. Werkt ongeacht toestel, omdat alle toestellen het zijn gaan ondersteunen. En werkt ongeacht apps die je moet installeren omdat elk toestel met een default app is gekomen die het ondersteunt.

SMS is ook ooit ergens begonnen, is mijn punt.
Jerie @EmbeddedPower12 september 2023 21:56
En iedereen die wil kan meelezen.
x280 12 september 2023 17:32
Tja, als Apple niet overgaat dan zullen veel mensen weg blijven...
HelloJed @x28012 september 2023 17:37
In Europa is iMessage niet zo groot, maar in de US zullen idd veel mensen wegblijven.
bvdbos @HelloJed12 september 2023 17:45
Waarom RCS gebruiken als bijna iedereen whatsapp, Telegram etc gebruikt?
https://www.statista.com/...ing-app-users-by-country/
wildhagen @bvdbos12 september 2023 17:50
Omdat dat weer een extra app vereist, terwijl de Berichten app doorgaans al op elk toestel staan.

Plus dat dat apps zijn die veel meer kunnen. Niet iedereen heeft al die extra features nodig, en sommigen (denk aan ouderen) willen juist liever een simpelere functionaliteit zonder voor hen onnodige poespas.

Daarnaast wil niet iedereen een applicatie van Meta (WhatsApp) gebruiken, en ook Telegram en Signal hebben recent nog wat negatieve publiciteit gehad, dus of daar iedereen nu op zit te wachten...?

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 03:24]

Janusch @wildhagen12 september 2023 17:59
En nog weinig mensen hebben Whatsapp? :)
wildhagen @Janusch12 september 2023 18:04
En nog weinig mensen hebben Whatsapp? :)
Mwah, ongeveer 2.8 miljard mensen gebruiken WhatsApp, zie https://www.bankmycell.com/blog/number-of-whatsapp-users/

Nou weet ik niet wat jouw definitie van weinig is, maar ik denk dat dit zo ongeveer de meest gebruikte app ooit is.

RCS waar dit artikel over gaat heeft krap 33 procent van die userbase...
Haribo112 @wildhagen12 september 2023 20:21
Dat was juist z'n punt
Snow_King @bvdbos12 september 2023 18:58
Omdat we niet willen dat 1 partij bijna alle berichten controleert.

RCS is de-centraal, elke provider doet het apart. Dus je kan niet op 1 plek alle berichten inzien. Daardoor is het ook minder gevoelig voor een massale wereldwijde storing.
willieverhoef @Snow_King13 september 2023 07:03
RCS is decentraal, maar als je provider het niet heeft, implementeerd google het. En dat is nu het geval geloof ik.
Miglow @bvdbos12 september 2023 20:24
Waarom RCS gebruiken als van de Nederlandse providers alleen Vodafon het ondersteunt en je dus via een dataverbinding de servers van Google gebruikt?

[Reactie gewijzigd door Miglow op 23 juli 2024 03:24]

Frame164 @bvdbos12 september 2023 20:40
Omdat het op open standaarden is gebaseerd. Als je wilt kun je zelf de app ervoor maken dus je zit niet in de fuik van de alternatieven die jij noemt. Rare vraag overigen van een tweaker gezien de algemene opinie hier over grote techbedrijven met teveel macht. RCS kan die macht doorbreken.
Maurits van Baerle @Frame16412 september 2023 21:32
Het probleem is dat het open standaard gedeelte van de standaard geen encryptie heeft.

Google heeft er een eigen encryptie extensie voor uitgebracht maar ik zal nooit mijn berichten via een Google server laten lopen. Apple ook niet.

Theoretisch kunnen grote providers hun eigen RCS messaging server neer zetten maar je kunt er donder op zeggen dat alleen de allergrootste partijen dat gaan doen. De meeste andere providers besteden dat maat wat graag uit aan Google en dan heeft Google nog weer wat meer metadata over de wereldbevolking in handen…
willieverhoef @Maurits van Baerle13 september 2023 07:05
Maar waarom dan kiezen voor telegram. Volgens mij is deze ook niet betrouwbaar en af te luisteren, want daar worden berichten centraal opgeslagen.
!mark @HelloJed12 september 2023 17:50
Dat komt vooral omdat het marktaandeel van Apple in de VS op de smartphonesmarkt rond de 60% zit, en in Europe rond de 25%.

Maar goed, zolang je via RCS Apple gebruikers niet kunt bereiken (en met iMessage andersom) zonder terug te vallen om het enorme basale en achterhaalde SMS dan gaat het ook weinig tractie krijgen t.o.v. een Whatsapp waarmee je iedereen die de app heeft ongeacht het besturingssysteem kunt bereiken.

Ergens vind ik het wel enorm jammer dat we waarschijnlijk nooit een moderne opvolger gaan krijgen qua features en beveiliging voor protocollen als SMS en Email. Waarbij iedereen iedereen kan bereiken en iedereen zelf kan kiezen welke software/client men gebruikt om het mee te gebruiken. Zou toch heel fijn zijn als persoon A via Whatsapp, B via Signal, C via iMessage en D via RCS allemaal samen in een groepschat kunnen zitten en de app/cliënt naar keuze kunnen gebruiken. Maar omdat er tegenwoordig altijd wel weer erg grote spelers zijn welke weigeren eraan mee te werken/het open te gooien voor eigen gewin vrees ik dat die opvolger er nooit volwaardig gaat komen.
Tweakwondo @HelloJed12 september 2023 17:58
jeetje imessage in usa is meer ingeburgerd dan whatsapp bij ons is. Als je het niet gebruikt ben je "onbereikbaar" voor velen of "hoor" je er niet bij.
Miglow @Tweakwondo12 september 2023 20:28
Sterker nog, veel Amerikanen kennen Whatsapp helemaal niet en ben je een soort wappie als je het wel gebruikt.
Wolfos @HelloJed12 september 2023 18:07
Als we het allemaal gaan gebruiken dan word het een "Gatekeeper" onder de Digital Services Act en moeten ze het verplicht openstellen :+

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 03:24]

John Doos 12 september 2023 17:47
Ik moet zeggen dat het echt jaren geleden is dat ik voor het laatst een sms/rcs gestuurd heb.

Ik krijg ze nog wel regelmatig, bij wijze van MFA token of “Welkom in random buitenland”.

Stuur al tijden een telegram bericht of “appje”. Ik begrijp dat in Scandinavië Snapchat hiervoor gebruikt word, en in de VS veel iMessage.

Misschien off-topic maar weet iemand waarom wij in Nederland zo gebrand zijn op Whatsapp?
AntonMadness @John Doos12 september 2023 17:58
Ik heb whatsapp de deur gewezen en SMS nu dus met de mensen die geen alternatief hebben :-)
laptopleon @John Doos12 september 2023 18:18
Ik vermoed onder andere omdat het op vrijwel elke telefoon werkt, maar het is ook een kwestie van dat whatsapp op het juiste moment beschikbaar was, gratis is (zover ik heb meegemaakt dan), meer mogelijkheden biedt dan alleen een kort stukje tekst, betrouwbare bezorging, stabiliteit en wat toevallig aanslaat, want in andere werelddelen zijn soms weer heel andere apps populair.
Nostalgmus 12 september 2023 18:39
Dus wat is RCS ?, ze presenteren de enorme gebruikersaantallen maar wat is hun/de functie ?.
Dus er is een of andere protocol veranderd in een dienst/diensten dat al standaard was en dan het als iets nieuws met een nieuwe merknaam de wereld in slingeren ?

[Reactie gewijzigd door Nostalgmus op 23 juli 2024 03:24]

GoBieN-Be 12 september 2023 18:39
Opgepast met RCS.
Ik was in de V.S. en had roaming af staan en zelfs mobiele data volledig af staan.
Toch werd ik door mijn provider aangerekend voor mobiele data in het buitenland doordat ik een RCS bericht ontving!
Roel1966 12 september 2023 18:46
Eerlijk gezegd had ik nog niet gehoord van RCS en wist niet dat dit al geimplementeerd is in de SMS functie op mijn Galaxy S20. Maar eerlijk gezegd maak ik nog maar heel weinig gebruik ervan en voor het grootste deel Whatsapp gebruik.
SuperDre 12 september 2023 19:12
Ik verwacht dat de meeste mensen niet eens bewust RCS gebruiken, zelfs als tweaker zou ik niet zo weten welke apps dit protocol ondersteunen.
sambalbaj 12 september 2023 17:44
Google heeft het in de standaard berichten app van Android ingebouwd.
Uiteindelijk toch weer een poging van Google om hun uitwerking voor iets tot een standaard te maken.
prutsger @sambalbaj12 september 2023 20:09
Waarbij het direct ook langs de servers van Google gaat. Ze kunnen de berichten vast niet inzien, maar in elk geval wel metadata. En je adresboek wordt dus regelmatig gescan dof je contacten RCS ondersteunen. Blijft dus lekker uit hier.

Bron: https://jibe.google.com/intl/en_GB/policies/terms/
bwerg @prutsger12 september 2023 20:20
Als dat je criteria zijn is iets als WhatsApp natuurlijk helemaal een drama. Dat installeerde ik om alleen te communiceren voor mensen die niets anders gebruikten, maar direct begon Jan en alleman op WhatsApp tegen me te kletsen.

Het begint al bij de eerste keer opstarten: mag WhatsApp even je hele contactenlijst hebben? Zo nee, dan doei.
prutsger @bwerg12 september 2023 21:16
Daar heb je gelijk in en ik zou er maar wat graag vanaf willen. Maar dan ben ik niet meer op de hoogte van zaken op school van de kids omdat er van alles in de oudergroepen op wa wordt gedeeld.

Heb al een eigen matrix server draaien, binnenkort eens de whatsapp bridge proberen dan kan in elk geval de app van mn mobiel af.
EnigmaNL @sambalbaj12 september 2023 20:15
RCS is niet van Google.
Frame164 @sambalbaj12 september 2023 20:40
RCS was al een standaard voordat Google er iets mee deed.
rscheper 12 september 2023 18:22
Ik begrijp niet helemaal waarom dit de opvolger van SMS moet zijn. Want zolang Apple het niet ondersteund hou je dus de SMS functie in leven. Dus die kun je nooit uitfaseren op deze manier. Dus nu heeft Google gewoon een iMessage voor Android bedacht. Gezien Apple nooit RCS zal gaan ondersteunen (lijkt het op) blijven we dus altijd 2 diensten houden (met gelijke functie dus geen opvolger).
S-1-5-7 @rscheper12 september 2023 18:37
Dit heeft Google niet bedacht, maar de GSMA. Sinds 2018 ondersteunt Google het in Android, maar zoals Tweakers ook schrijft: RCS bestaat al langer

[Reactie gewijzigd door S-1-5-7 op 23 juli 2024 03:24]

Verwijderd 12 september 2023 19:15
Is elke Android gebruiker niet automatisch een actieve rcs gebruiker? Als je een sms ontvangt gaat dit toch via de rcs berichten app? (Tenzij je rcs uitzet)
.MaT @Verwijderd12 september 2023 22:21
Neen, de berichten app kan overweg met SMS en RCS maar je moet dit zelf aanzetten en je providers moet dit ondersteunen uiteraard. Een bericht word verstuurd als SMS of RCS en word ook zo ontvangen, er is geen omzetting.
Verwijderd @.MaT12 september 2023 22:31
Net even gekeken maar bij bij stond rcs standaard aan.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.