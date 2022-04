Google maakt end-to-end-encryptie voor Berichten-app breed beschikbaar

Google heeft end-to-end-encryptie in Google Berichten beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers die gebruik maken van rcs-berichten. De encryptie is beschikbaar voor alle Android-gebruikers vanaf deze zomer en wordt nu stapsgewijs uitgerold naar gebruikers van Berichten.

End-to-end-encryptie was al beschikbaar voor bètagebruikers van de Berichten-app als zij berichten verstuurden via Rich Communication Services, of rcs. In Google Berichten heet dat 'Chat'. Die feature wordt nu voor alle gebruikers beschikbaar. Zij moeten daarvoor wel zelf 'chat features' aanzetten in de instellingen, anders worden berichten verstuurd via sms in plaats van rcs, en sms is niet versleuteld. End-to-end-encryptie werkt alleen als beide gebruikers dit aan hebben staan.

Gebruikers zullen in hun chat-app een slotje zien bij het berichtenicoon, net als bijvoorbeeld Signal doet. Op die manier weten ze dat een bericht versleuteld verstuurd wordt. Het kan volgens XDA een aantal dagen duren voordat gebruikers deze optie krijgen. Google zelf brengt het als een nieuwe feature voor Android richting de zomer. End-to-end-encryptie werkt niet in groepsgesprekken, schrijft Google.

Google Berichten krijgt nog een aantal andere nieuwe features. Zo kunnen berichten een ster krijgen om ze makkelijker te bewaren. Ook voegt Google nieuwe emoji's en contextuele emojisuggesties toe aan Emoji Kitchen.