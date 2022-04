Google verkoopt standaard Google Wifi-meshrouter weer voor 99 euro

Google verkoopt zijn Google Wifi-meshrouter weer in Nederland. De eerste generatie van de router is voortaan weer in de Store te koop voor 99 euro. De router is compatibel met de nieuwere Nest Wifi-meshrouters.

Google zegt in een persbericht dat de Google Wifi-router vanaf dinsdag weer te koop is in de Google Store. Het gaat niet om een herziene versie van de router, maar om dezelfde router als de eerste generatie die sinds 2017 in Nederland te koop is. De wifirouter heeft twee gigabitethernetaansluitingen, en is uitgerust met een ac1200-module. De router kan een maximale snelheid van 1,2Gbit/s halen.

De Google Wifi is een meshrouter waarvan een enkel exemplaar een oppervlak van 85m2 van wifi kan voorzien. Met drie apparaten is dat uit te breiden tot maximaal 170m2, afhankelijk van het huis van de gebruiker. De router kost 99 euro, wat zo'n 30 euro goedkoper is dan toen het model voor het eerst werd geïntroduceerd in Nederland. Een pakket van drie routers kost 199 euro.

De routers werken ook samen met de Nest Wifi. Dit is Googles meest recente meshrouter die het sinds 2019 uitbrengt. Die routers hebben ook Google Assistent en een Nest Mini-speaker aan boord. Die routers kosten 129 euro per stuk.