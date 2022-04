D-Link start verkoop Wi-Fi 6-meshduo voor 183 euro

D-Link heeft de europrijzen bekendgemaakt van twee Wi-Fi 6-meshbundels in de COVR AX1800-serie. De COVR-X1862 met twee meshrouters kost 183 euro, de variant met drie routers kost 275 euro. De routers zijn per direct te koop in de Benelux.

De twee wifi-meshbundels ondersteunen maximaal 1,774Gbit/s via dual-band. Met 5GHz is een maximale snelheid van 1,2Gbit/s mogelijk, via 2,4GHz kunnen de routers maximaal 574Mbit/s versturen. De routers ondersteunen verder MU-MIMO, ofdma, BSS, WPA3 en Smart Roaming. Bij laatstgenoemde scannen de routers continu de sterkte van het wifi-signaal in het netwerk. Apparaten worden daarbij automatisch verbonden met het COVR-punt met het sterkste signaal.

De COVR-X1862-bundel bestaat uit twee meshrouters en biedt een maximale dekking van 420m². Bij de COVR-X1863-bundle met drie meshrouters is deze maximale dekking 600m². Dit kan worden uitgebreid met extra COVR-meshrouters. Elke access point heeft tevens een ethernetpoort.

De dekking is daarnaast uit te breiden met de nieuwe DAP-X1860 Range Extender. Deze kost 88,90 euro en heeft een stekkerontwerp. Deze heeft dezelfde maximale dual-bandsnelheid van 1,774Gbit/s als de COVR-meshrouters en een ethernetpoort. Een ledlampje geeft de wifi-signaalsterkte aan en voor verbinding is er een wps-knop. De range-extender biedt een maximale dekking van 185m2.