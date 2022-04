TCL brengt twee Android-tablets uit in Benelux voor 200 en 250 euro

In navolging van smartphones brengt TCL ook tablets uit in de Benelux. De Chinese fabrikant introduceert de Tab 10S en de 10 Tab Max. Beide tablets zijn voorzien van een MediaTek-soc en draaien op Android 10.

TCL Tab 10S

TCL presenteert de Tab 10S als een tablet voor kinderen en thuisonderwijs. Het 10,1"-scherm heeft een resolutie van 2000x1200 pixels en TCL levert een capacitieve stylus mee. De tablet heeft een interface voor ouderlijk toezicht, waarbij tijdslimieten ingesteld kunnen worden en er zijn opties voor het whitelisten van apps en websites.

De Tab 10S weegt 464 gram en is 8,3mm dik. Er zit een 8000mAh-accu in die volgens TCL met de meegeleverde 18W-lader in 3,8 uur is opgeladen. Aan de voorkant zit een 5-megapixelcamera en aan de achterkant een 8-megapixelexemplaar. De tablet draait op een MediaTek MT8768-soc, ofwel de Helio P22T, met acht Cortex-A53-cores.

TCL 10 Tab Max

Volgens TCL is de 10 Tab Max een multimediatablet. Dit model heeft een 10,4"-scherm met een resolutie van 2000x1200 pixels. De camera's hebben een hogere resolutie en dit model heeft meer ram en opslagruimte dan de goedkopere Tab 10S. De accu heeft een vergelijkbare capaciteit van 8000mAh.

Beide tablets hebben een zogenaamd Nxtvision-scherm. Dat is een marketingnaam die TCL aan zijn tablets met lcd geeft. Dit betekent onder andere dat de helderheid automatisch aangepast wordt en dat er een waarschuwing getoond kan worden als de tablet op minder dan 25cm afstand van de ogen wordt gehouden.