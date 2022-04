TCL betreedt Nederlandse en Belgische markt met twee smartphones

De Chinese fabrikant TCL gaat zijn smartphones verkopen in de Benelux. Eind april komen er twee modellen uit: de TCL20 5G en TCL20 SE, voor respectievelijk 299 en 149 euro. Het merk wil daarna 'kijken waar behoefte aan is' en het portfolio verder uitbreiden.

TCL bracht in 2019 voor het eerst smartphones uit onder zijn eigen merknaam, maar verkocht die tot nu toe niet in Nederland en België. Het merk betreedt nu de Benelux-markt met in eerste instantie twee smartphones. De TCL20 5G heeft een Snapdragon 690 5G-soc, 6GB ram en een 6,7"-lcd met een resolutie van 2400x1080 pixels. Aan de achterkant zit een primaire 48-megapixelcamera, 8-megapixelsensor met dieptecamera en een macrocamera met 2-megapixelsensor. Het toestel heeft een 4500mAh-accu en draait op Android 10 met TCL UI, maar is te upgraden naar Android 11 volgens de specificatiepagina. Het toestel kost 299 euro.

De goedkopere TCL20 SE heeft een 6,8"-lcd met een resolutie van 1640x720 pixels, een Snapdragon 460-soc, 4GB ram en een 5000mAh-accu. De primaire camera heeft een 16-megapixelsensor en TCL levert dit toestel met Android 11. Met een adviesprijs van 149 euro is het de goedkoopste telefoon van TCL.

TCL20 5G (links) en TCL20 SE

De fabrikant zegt met de introductie van deze twee toestellen zijn eerste stap op de Benelux-markt te zetten en vervolgens te kijken 'waar verder behoefte aan is' en op basis daarvan zijn portfolio uit te breiden. Samen met de smartphones brengt TCL ook twee bluetooth-headsets uit; de TCL Moveaudio S150 en S200. Die kosten respectievelijk 40 en 80 euro. 'Op korte termijn' komt ook de TCL 5G LinkHub uit. Dat is een 5G-router met Qualcomm X55-modem en deze krijgt een adviesprijs van 549 euro.

TCL was al actief op de Nederlandse en Belgische markt met smartphones onder de Alcatel-merknaam. Eerder waren ook al de door TCL gemaakte BlackBerry-smartphones te koop in de Benelux en in 2019 begon TCL met het verkopen van tv's onder zijn eigen merknaam.