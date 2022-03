TCL brengt in oktober 5G-smartphone met 90Hz-scherm uit voor 180 euro

TCL introduceert met de TCL 20 R 5G een van de goedkoopste 5G-smartphones tot nu toe. Het toestel krijgt een MediaTek Dimensity 700-soc, 4GB ram en 64GB flashopslag. Het scherm heeft een variabele refreshrate en gaat tot maximaal 90Hz.

Het scherm in de TCL 20 R 5G is een lcd van 6,52" met een resolutie van 1600x720 pixels. In een adaptieve modus wordt de refreshrate aangepast op wat er wordt weergegeven en wisselt die tussen 90, 60 en 30Hz. Dat moet de accuduur ten goede komen. Het toestel heeft een accucapaciteit van 4500mAh.

TCL stopt 4GB ram en 64GB flashopslag in de telefoon. De opslagruimte is uit te breiden met een microSD-kaartje. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en daar zitten ook drie camera's, met relatief kleine sensoren. De primaire camera heeft een 13-megapixelsensor van het 1/3"-formaat. Verder heeft het toestel een macrocamera en dieptesensor. Beide gebruiken een 2-megapixelsensor van het 1/5"-formaat.

De MediaTek Dimensity 700-soc waar de telefoon op draait, heeft twee Cortex-A76-cores en twee A55-cores. De soc heeft een 5G-modem met ondersteuning voor frequenties tot 6GHz en een theoretische maximale downloadsnelheid van 2,77Gbit/s.

Volgens TCL is de TCL 20 R 5G door Google gevalideerd als een Android Enterprise Recommended-model. Dat betekent dat de telefoon drie jaar ieder kwartaal een beveiligingsupdate krijgt. De telefoon wordt geleverd met Android 11.

De TCL 20 R 5G is het vijfde toestel in de TCL 20-serie dat in Nederland en België verschijnt. De Chinese fabrikant introduceerde begin dit jaar de TCL 20 5G en TCL 20 SE in de Benelux en later volgden de TCL 20L+ en TCL 20L. Het nieuwe R-model is het enige met een MediaTek-soc, in de andere toestellen gebruikt de fabrikant Snapdragon-socs.

Met een adviesprijs van 180 euro behoort de TCL 20 R 5G tot de goedkoopste 5G-smartphones in de Pricewatch. Het is op het moment van schrijven het goedkoopste toestel dat dit combineert met een 90Hz-scherm. Xiaomi en Poco hebben toestellen met vergelijkbare features vanaf 195 euro.