TCL brengt eerste Android Go-telefoon met Android 11 uit in Nederland

De Chinese elektronicamaker TCL brengt een Android Go-telefoon uit in Nederland. De 205 draait op de Go-editie van Android 11. Daarmee is het de eerste telefoon die de Go-editie van Android 11 gebruikt op de Nederlandse markt.

De TCL 205 heeft een 6,22"-lcd met een resolutie van 1520x720 pixels, goed voor een beeldverhouding van 19:9. Het scherm heeft bovenaan een druppelvormige inkeping voor de frontcamera, een 1/5"-sensor met een maximale resolutie van 5 megapixels en een f/2.2-lens.

Op de achterkant zit een 1/4"-camera van rond dertig vierkante millimeter met een resolutie van 13 megapixels. De telefoon heeft een Unisoc SC9863A-soc, een 28nm-processor met acht ARM Cortex A55-kernen op 1,6GHz en een Imagination PowerVR GE8322-gpu. De telefoon heeft een werkgeheugen ter grootte van 2GB en 32GB aan opslagruimte.

Een vingerafdrukscanner ontbreekt op het toestel. Ook WiFi 5 of hoger zit er niet op waardoor wifi gebruiken op 5GHz niet mogelijk is. Het modem ondersteunt 4G via lte cat 4, met 150Mbit/s down en 50Mbit/s up. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh, laden gaat via de MicroUSB-poort aan de onderkant met de 5W-adapter die de Chinese fabrikant meelevert. Het toestel heeft een 3,5mm-jack en TCL levert als tijdelijke actie draadloze oortjes mee. Het toestel meet 159,2x75,2x8,7mm en weegt 175 gram. De 205 komt eind oktober uit voor 100 euro.

De Go-editie van Android is een lichte versie van Android voor telefoons met minder krachtige processors, minder geheugen en minder opslag. Zo zijn onder meer de standaardapps van Google kleiner en voorzien van een simpelere interface en minder functies, om te zorgen dat de systeemprestaties op orde blijven.

TCL presenteerde ook de 20 Y, een goedkopere telefoon in zijn 20-reeks. Het toestel heeft een 1/2"-camera met een resolutie van 48 megapixels, beschikt over een 6,52"-scherm met 20:9-verhouding en resolutie van 1600x720 pixels. Er zit een vingerafdrukscanner aan de achterkant. De soc is een MediaTek 6762D, vermoedelijk een variant van de Helio P22 of G25. De telefoon heeft 4GB aan geheugen en 128GB aan opslag. Het toestel heeft een accu van 4000mAh en kan geladen worden met 10W via de MicroUSB-poort. De 20 Y komt eind oktober uit voor 140 euro.