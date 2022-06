TCL 20 5G

TCL 20 SE Samengevat De TCL 20 5G is een middenklassetoestel en heeft een aantal zaken goed voor elkaar, maar ook een aantal stevige minpunten ten opzichte van de concurrentie. Het kan een interessante smartphone zijn wanneer je die minpunten voor lief neemt. De matige accuduur en het feit dat je geen gegarandeerde Android-upgrades krijgt, zorgen ervoor dat het geen aanrader voor iedereen is. Pluspunten Veel opslagcapaciteit

Prima hardware voor de prijs

Scherm met goede kleurechtheid

Prima ultragroothoekcamera Minpunten Geen verhoogde schermverversing

Matige accuduur

Slechte upgrade-garantie

Onbekende glassoort scherm Getest TCL 20 5G Blauw Prijs bij publicatie: € 300,- Vanaf € 222,- Vergelijk prijzen Samengevat De TCL 20 SE is vooral interessant voor liefhebbers van grote schermen. Daarnaast is de prima ultragroothoekcamera bijzonder binnen deze klasse. Wel is het jammer dat de frontcamera van abominabele kwaliteit is. De behuizing voelt wat fragiel aan en we zien ook telefoons met snellere en betere hardware voor deze prijs. Pluspunten Snelle vingerafdrukscanner

Goede ultragroothoekcamera voor zijn prijs

Groot scherm Minpunten Behuizing niet erg solide

Slechte frontcamera

Hardware kan beter voor de prijs Getest TCL 20 SE Zwart Prijs bij publicatie: € 150,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (2)

Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. TCL kiest ervoor om die indruk in de Benelux te maken met het budgettoestel 20 SE en de middenklasser 20 5G. Hoewel de fabrikant hier al wel smartphones onder het merk Alcatel uitbracht, zijn het de eerste telefoons die hier worden verkocht onder het merk TCL. Het leek ons daarom interessant om er een korte review aan te wijden.

De adviesprijzen van de toestellen bedragen respectievelijk 149 en 299 euro, wat in het marktsegment met deze specificaties vrij gebruikelijke bedragen zijn. De 20 SE heeft een Snapdragon 460 en de 20 5G een Snapdragon 690 5G. Daarmee komt de 20 SE bijvoorbeeld overeen met de OnePlus N100, en de 20 5G met de N10 5G. Inmiddels is overigens duidelijk dat de TCL 20L en 20L+ in de Benelux worden verkocht, en die toestellen zitten wat adviesprijs betreft tussen de twee TCL-telefoons in die we hier bespreken.

Als je als smartphonefabrikant een markt betreedt, moet je je uiteraard profileren. Dat roept vragen op: waar mikt TCL op en waar blinken deze telefoons in uit? Richt deze fabrikant zich op prijs-kwaliteitverhouding, zoals Xiaomi? Of op snelheid, zoals OnePlus? Als we afgaan op het persbericht van TCL, wil deze nieuwkomer met name uitblinken met het scherm van zijn toestellen. De Chinese fabrikant maakt niet geheel toevallig schermen en is op dat vlak een grote speler op de mondiale markt. Een van de speerpunten van TCL is de eigen Nxtvision-schermtechnologie. Deze moet zorgen voor een waarheidsgetrouwe kleurweergave met een hoge maximale helderheid en contrast. Dat kunnen we meten, dus we zijn benieuwd.

Naast de hardware is de software natuurlijk erg belangrijk, want een nare Android-skin kan een goed uitgeruste smartphone in een draak van een toestel omtoveren. Bovendien is het interessant om te weten hoe goed de ondersteuning is. We hebben de TCL 20 SE en 5G uitvoerig getest en gebruikt. Op de komende pagina's lees je ons oordeel over de telefoons van dit voor de Benelux nieuwe merk.