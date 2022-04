Analistenbureau: inkoopprijs gemiddelde smartphone steeg met 11 procent in jaar

De inkoopprijs van de gemiddelde smartphone is afgelopen jaar gestegen met ruim 11 procent, zo heeft Strategy Analytics becijferd. Het analistenbureau claimt dat de prijs van een smartphone in acht jaar tijd niet zo hoog heeft gelegen.

Waar de gemiddelde smartphone in 2020 een inkoopprijs had van 279 dollar, is dat dit jaar rond 311 dollar, zo claimt Strategy Analytics. Het gaat uiteraard nog wel om een inschatting, omdat het jaar nog niet voorbij is. Die prijs lag in 2013 voor het laatst zo hoog. Dat was het jaar dat veel fabrikanten voor het eerst 4G op hun duurdere telefoons zetten.

De stijging komt door de hogere prijs voor 5G-componenten en door het wereldwijde chiptekort, zo vermeldt het analistenbureau. Ook eind 2017 lag de gemiddelde inkoopprijs op dit niveau, maar toen was dat tijdelijk door de release van de toen duurdere iPhone X. Nu gaat het om de gemiddelde prijs voor het hele jaar.

Het bedrijf komt tot het cijfer door over de hele markt de omzet uit leveringen van smartphones te delen door het aantal geleverde exemplaren. Een stijging van het gemiddelde kan, naast gestegen prijzen van vergelijkbare modellen, ook komen door hogere populariteit van duurdere modellen ten opzichte van goedkopere telefoons.