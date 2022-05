Counterpoint: Xiaomi was in juni voor het eerst marktleider op smartphonemarkt

Volgens onderzoeksbureau Counterpoint heeft Xiaomi voor het eerst de koppositie op de wereldwijde smartphonemarkt bemachtigd. Het bedrijf zou in juni wereldwijd meer telefoons geleverd hebben dan marktleider Samsung.

Volgens Counterpoint heeft Xiaomi momenteel een wereldwijd marktaandeel van 17,1 procent. Het marktaandeel van Samsung was in juni volgens dat onderzoeksbureau 15,7 procent en Apple staat op een derde plek met 14,3 procent. Het marktaandeel van Xiaomi is daarmee flink gestegen.

Volgens Counterpoint komt dat doordat Xiaomi in juni 22 procent meer smartphones leverde dan in mei. Tegelijkertijd zou Samsung last hebben gehad van een toenemend aantal coronabesmettingen in Vietnam, waardoor de productie van bepaalde Samsung-toestellen werd belemmerd.

"Als de situatie in Vietnam niet verbetert, zal de productie van Samsung in de toekomst waarschijnlijk een klap blijven krijgen, terwijl Xiaomi marktaandeel blijft winnen van het Koreaanse merk. Zodra Samsung zich echter herstelt, zullen de gelederen waarschijnlijk weer worden herschikt", schrijft het onderzoeksbureau.

Counterpoint licht ook toe dat de marktpositie van Xiaomi aanzienlijk is versterkt door de daling van het marktaandeel van Huaweis smartphonedivisie. Die neergang werd veroorzaakt door handelsverboden van de Amerikaanse overheid, waardoor Huawei-smartphones bijvoorbeeld niet meer geleverd mochten worden met Google Play-diensten. Xiaomi zou het gat in de oude markten van Huawei en diens dochterbedrijf Honor ingevuld hebben, bijvoorbeeld in China, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

De smartphonedivisie van Xiaomi ondergaat dus al langer een sterke groei. Analistenbureau Canalys meldde vorige maand al dat Xiaomi in het tweede kwartaal van 2021 voor het eerst Apple had ingehaald als nummer twee op de wereldwijde smartphonemarkt. Eerder deze week meldde Strategy Analytics dat Xiaomi voor het eerst de grootste smartphonefabrikant in Europa was.