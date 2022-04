'Overheid VS twijfelt over opleggen handelsverbod voor smartphonemaker Honor'

De Amerikaanse overheid twijfelt erover om Honor op de 'entity list' te zetten en zo bedrijven uit de VS te verbieden te handelen met de smartphonemaker. Honor was tot vorig jaar onderdeel van Huawei, dat al een paar jaar op die lijst staat.

Van de vier overheidsinstanties die zich erover buigen, zijn er twee voor en twee tegen plaatsing van Honor op de 'entity list', schrijft The Washington Post. Het is onbekend wat de redenen precies zijn om voor of tegen plaatsing op de lijst te zijn. De krant citeert een oproep van politici die aanvoeren dat Honor deels in handen is van de Chinese overheid.

Daar staat tegenover dat bedrijven op de lijst een bedreiging moeten zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Honor verkoopt zijn smartphones niet in de VS, terwijl het geen componenten of netwerkapparatuur verkoopt. Daardoor heeft de smartphonemaker geen directe handel met de VS.

Desondanks kan een handelsverbod grote gevolgen hebben. Honor-telefoons gebruiken socs van de Amerikaanse chipontwerper Qualcomm en dat mag met een handelsverbod niet meer. Ook Google-diensten als de Play Store op de telefoons zetten is dan niet meer toegestaan.

Huawei heeft zijn marktaandeel op de smartphonemarkt in de afgelopen twee jaar zien kelderen vanwege het handelsverbod. De fabrikant komt in Europa niet of nauwelijks meer met nieuwe modellen en de leveringen zijn in twee jaar tijd meer dan gehalveerd.