Honor kondigt laptop aan met 3:2-scherm en Intel Tiger Lake-processor

De Chinese fabrikant Honor kondigt een nieuwe laptop aan: de Honor MagicBook V 14. De laptop is uitgerust met een Intel Tiger Lake-H35-processor en kost omgerekend circa 820 euro. Vooralsnog verschijnt de laptop alleen in China.

Honor kondigt de nieuwe apparaten aan op zijn website. De Honor MagicBook V 14 weegt net geen 1,5kg en is 14,5mm dik. De laptop heeft een 3:2 14,2"-aanraakscherm met een resolutie van 2520x1680 pixels. Tegen een meerprijs kan de laptop worden uitgerust met een Nvidia GeForce MX450-gpu. Voor het werkgeheugen heeft Honor gekozen voor 16GB LPDDR4x. De MagicBook V 14 wordt geleverd met Windows 11 en 512GB opslagruimte.

Naast de ultrabook heeft Honor ook de MagicBook 16 aangekondigd. Deze laptop is uitgerust met een 144Hz-scherm en krijgt een Ryzen 5-processor. De krachtigste versie van de laptop wordt geleverd met een GeForce RTX 3050.

Tot slot komt Honor ook nog met een nieuwe versie van zijn tablet. De Honor Pad V7 verschijnt later dit jaar in China en kost omgerekend ongeveer 265 euro. Het is een variant op de Honor Pad V7 Pro die eerder dit jaar is aangekondigd. De Honor Pad V7 is volgens GSM Arena uitgerust met een 6nm-chip van Mediatek. Verder heeft de tablet een 10,4"-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De tablet draait op de Android-schil van Honor: MagicUI 5.0.

De laptops en tablet komen vooralsnog niet naar Europa. Eerder dit jaar werd wel bekend dat Honor zijn smartphones in de EU gaat uitbrengen. Het is niet bekend of en wanneer de smartphones naar de Benelux komen.