Honor kondigt Magic 3 Series-smartphones aan met Google-diensten

Honor heeft de Magic 3, Magic 3 Pro en Magic 3 Pro+ aangekondigd. Alle toestellen bevatten een 6,76”-oledscherm, Snapdragon 888-socs en een accu van 4600mAh. Bij hun wereldwijde release worden de toestellen met Google-diensten geleverd.

De Magic 3 wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 888-soc waar ook een 5G-modem aan vasthangt. De Pro- en Pro+-toestellen komen met een Qualcomm 888+ en een 5G-modem. Alle toestellen beschikken over een 6,76”-oledscherm met 1344x2772 pixels die een verversingssnelheid van 120Hz ondersteunen. De panelen kunnen de P3-kleurruimte weergeven en bieden ondersteuning voor HDR10+. Het glas van het scherm loopt over naar de zijkanten.

De Magic 3 beschikt over een primaire camera van 50-megapixel. Het toestel komt ook met een ultrawide 13-megapixelcamera en een monochrome camera die 64 megapixel bevat. Het Magic 3 Pro-toestel voegt daar een telefotocamera aan toe die beschikt over 3,5x optische zoom en optische beeldstabilistatie. Deze sensor bevat 64 megapixel. De ultragroothoek selfiecamera telt op alle Magic-toestellen 13 megapixel en ondersteunt 4k. Er is op alle toestellen een dieptesensor aanwezig waarmee ontgrendelen via gezichtsherkenning mogelijk is. Het toestel beschikt ook over een vingerafdrukscanner die in het scherm in ingebouwd.

Honor Magic 3

De sensor van de primaire camera van de Magic 3 Pro+ is groter dan bij de andere modellen. Deze meet 1/1,28” in vergelijking met de sensoren van de andere toestellen die 1/1,56” meten. De resolutie van de ultragroothoekcamera van de Magic 3 Pro+ bedraagt 64 megapixel, in plaats van 13 megapixel in dezelfde camera van de andere modellen.

Alle toestellen komen met een accu van 4600mAh en ondersteunen 66W-snelladen. De Pro- en Pro+-toestellen hebben ook de mogelijkheid om draadloos te laden aan 50W. Deze toestellen ondersteunen omgekeerd draadloos laden, al is niet duidelijk aan welke capaciteit dit gebeurt.

Honor Magic 3 Pro+

De toestellen draaien op Android 11 met Honors eigen Magic UI 5-skin er bovenop. In Europa en de rest van de wereld zullen de telefoons geleverd worden met Google-diensten. Dat is opnieuw mogelijk nadat het bedrijf eind vorig jaar werd verkocht door Huawei aan een Chinees consortium. De toestellen verschijnen het eerst op de Chinese markt, de rest van de wereld volgt later, al heeft Honor geen exacte datum meegegeven.

Honor rekent voor het goedkoopste Honor Magic 3-toestel 899 euro aan. Daarvoor krijg je 256GB aan opslagruimte en 8GB aan werkgeheugen. Het Pro-toestel komt op 1099 euro en daarvoor krijg je eveneens 256GB aan opslagruimte en 8GB werkgeheugen. De Honor Magic 3 Pro+ kost 1499 euro en komt met 512GB aan opslagruimte en 12GB werkgeheugen.