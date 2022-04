Honor 50-smartphones krijgen 120Hz-schermen en Google-diensten

Honor heeft zijn Honor 50-serie smartphones aangekondigd. De Honor 50, Honor 50 Pro en Honor 50 SE krijgen alle drie een 120Hz-scherm. De smartphones krijgen ook weer ondersteuning voor Google-diensten.

Daarmee zijn het de nieuwe eerste Honor-toestellen in twee jaar tijd die Google-diensten meekrijgen, schrijft ook 9to5Google. Honor is een voormalig dochterbedrijf van Huawei, waardoor het bedrijf onder de handelsrestricties van de Amerikaanse overheid viel. Honor is eind vorig jaar afgesplitst van Huawei, waardoor het nu weer smartphones met Google-apps mag produceren. De nieuwe Honor 50-toestellen hebben dan ook Google Mobile Services voorgeïnstalleerd, bevestigt Honor tegenover The Verge.

De Honor 50 en Honor 50 Pro krijgen beide een Qualcomm Snapdragon 778G-soc. De Pro-variant krijgt daarbij een 4000mAh-accu met ondersteuning voor 100W-snelladen, terwijl de Honor 50 een 4300mAh-accu met 66W-snelladen krijgt. De toestellen worden geleverd met 8GB of 12GB geheugen, en maken bij release gebruik van Android 11.

De Honor 50 Pro krijgt een 6,72"-amoledscherm met een full-hd+-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel krijgt daarnaast twee selfiecamera's; een reguliere 32-megapixelselfiecamera, en een selfiecamera met 12-megapixelresolutie en een groothoeklens. De reguliere Honor 50 krijgt op zijn beurt een kleiner 6,57"-amoledscherm met dezelfde resolutie en verversingssnelheid. Dat toestel heeft alleen een 32-megapixelcamera voor selfies.

De Honor 50 (links) en Honor 50 Pro. Afbeeldingen via Honor

De camera's aan de achterkant van het toestel zijn daarnaast identiek voor beide toestellen. De primaire camera heeft een 1/1,52"-sensor met een resolutie van 108 megapixel. Verder krijgen beide smartphones een 8-megapixelcamera met groothoeklens en twee 2-megapixelsensors, respectievelijk voor macrofoto's en voor diepteberekeningen.

De Honor 50 SE is een lager gepositioneerde smartphone. Deze telefoon heeft een Dimensity 900-soc van MediaTek, met 8GB geheugen en 128GB opslag. Dat toestel krijgt een 120Hz-lcd met schermdiagonaal van 6,78" en een enkele 16-megapixelfrontcamera. Het cameraset-up op de achterkant van de Honor 50 SE is vergelijkbaar met de overige Honor 50-toestellen, maar mist de dieptesensor. Verder krijgt de Honor 50 SE een 4000mAh-accu die op maximaal 66W kan worden opgeladen. De SE-variant draait bij release ook op Android 11.

De smartphones komen op 25 juni uit in China. Het is nog niet bekend of en wanneer de smartphone in Nederland en België verschijnt, en het is ook niet duidelijk wat de smartphone hier gaat kosten. De Honor 50 en Honor 50 Pro krijgen respectievelijk een Chinese adviesprijs vanaf omgerekend 348 en 477 euro, maar het bedrijf maakt nog geen adviesprijzen bekend voor de Europese markt. De Honor 50 SE krijgt een adviesprijs van omgerekend 310 euro, maar ook van dit toestel is nog geen Europese adviesprijs bekend.