Qualcomm komt met Snapdragon 778G-soc met mmWave-5G voor midrange smartphones

Qualcomm introduceert zijn Snapdragon 778G-soc voor midrange smartphones. Deze chip ondersteunt onder andere mmWave-5G en Wi-Fi 6E. Het bedrijf komt ook met M.2-varianten van zijn X62- en X65-5G-modems voor oem's van laptops en desktops.

Qualcomm voorziet de Snapdragon 778G van vier snelle Cortex-A78-cores, waarvan er een op 2,4GHz en drie op 2,2GHz draaien. De soc beschikt ook over vier meer energiezuinige A55-kernen met een kloksnelheid van 1,9GHz. De 778G beschikt ook over een set-up met drie image signal processors. Dat is een functie die werd geïntroduceerd in de Snapdragon 888 5G. Met drie van deze isp's kunnen smartphones tegelijkertijd met drie losse camerasensoren foto's maken en video's opnemen.

Snapdragon 778G tegenover de Snapdragon 780G en Snapdragon 765G Chip Snapdragon 778G Snapdragon 780G Snapdragon 765G Cpu-cores 1x Cortex-A78, 2,40GHz

3x Cortex-A78, 2,20GHz

4x Cortex-A55, 1,90GHz 1x Cortex-A78, 2,40GHz

3x Cortex-A78, 2,20GHz

4x Cortex-A55, 1,90GHz 1x Cortex-A76, 2,40GHz

1x Cortex-A76, 2,20GHz

6x Cortex-A55, 1,80GHz Procedé TSMC 6nm Samsung 5nm Samsung 7nm Gpu Adreno 642L Adreno 642 Adreno 620 Geheugen Lpddr5-3200 Lpddr4x-2133 Lpddr4x-2133 Isp 3x Spectra 570 3x Spectra 570 2x Spectra 355 Modem Geïntegreerd: X53

5G: mmWave en sub-6GHz Geïntegreerd: X53

5G: alleen sub-6GHz Geïntegreerd: X52

5G: mmWave en sub-6GHz

De Snapdragon 778G toont veel gelijkenissen met de hoger gepositioneerde Snapdragon 780G-soc, die Qualcomm in maart aankondigde. Beide chips hebben bijvoorbeeld dezelfde soorten cores met identieke kloksnelheden. Wel wordt de 778G geproduceerd op TSMC's 6nm-node, terwijl de 780G bij Samsung wordt gemaakt op een 5nm-procedé. De Adreno 642-gpu uit de 780G wordt daarnaast omgeruild voor een Adreno 642L-gpu. Vermoedelijk heeft deze gpu-variant lagere kloksnelheden, hoewel het bedrijf dat nog niet bevestigt.

Opvallend is ook dat de 780G geen mmWave-5G ondersteunt, terwijl de lager gepositioneerde 778G dat wel doet. Beide chips ondersteunen de nieuwe Wi-Fi 6E-standaard, die onder andere ondersteuning biedt voor 6GHz-frequenties. Verder ondersteunt de 778G minder uitgebreide cameraset-ups ten opzichte van de 780G. De Snapdragon 778G moet in het tweede kwartaal van dit jaar in smartphones verschijnen. Bedrijven als Motorola, Realme, Honor en Oppo werken momenteel aan telefoons met deze soc, meldt Qualcomm.

5G-modems voor desktops en laptops

Qualcomm komt daarnaast met M.2-versies van zijn huidige X62- en X65-modems. Daarmee kunnen oem's van laptops en desktops hun apparaten gemakkelijker van 5G-connectiviteit voorzien. Beide modems ondersteunen op papier mmWave- en sub-6GHz-5G, hoewel oem's daarvoor ook de juiste antennes moeten gebruiken in hun producten.

Qualcomm kondigde de X65-modem eerder dit jaar al aan, hoewel de M.2-versie nieuw is. Deze M.2-variant zou, net als de eerder aangekondigde versie, doorvoersnelheden tot 10Gbit/s aankunnen. Qualcomm meldt dat de X65- en X62-modems met M.2-interface inmiddels al beschikbaar zijn voor klanten van het bedrijf.