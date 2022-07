Xiaomi toont 12 Lite-smartphone met 108-megapixelcamera en 120Hz-amoledscherm

Xiaomi toont zijn 12 Lite-midrangesmartphone voor de internationale markt. De 12 Lite is voorzien van een Snapdragon 778G en 6GB of 8GB ram. Het toestel beschikt daarnaast over een 6,55"-amoledscherm met verversingssnelheid van 120Hz.

Het amoledscherm van de Xiaomi 12 Lite behoudt hetzelfde formaat als in de Xiaomi Mi 11 Lite van vorig jaar. De verversingssnelheid krijgt een upgrade van 90Hz naar 120Hz. De beeldresolutie blijft full-hd, en ondersteunt Dolby Vision en HDR10+.

Xiaomi voorziet de 12 Lite van een Snapdragon 778G-soc, die ook in de Samsung A52 te vinden is. Er zijn versies met 128GB of 256GB aan opslag en 6GB of 8GB ram. Het toestel heeft een 4300mAh-batterij en ondersteunt 67W-snelladen. Volgens Xiaomi is het toestel binnen 41 minuten volledig opgeladen.

De smartphone bevat een primaire 108-megapixelcamera met een HM2-sensor van Samsung. Verder is er een ultragroothoeksensor van 8Mp aanwezig, alsook een macrocamera van 2Mp. De frontcamera betreft een 32-megapixelcamera die in een punch-hole verwerkt zit in het scherm.

De Xiaomi 12 Lite krijgt een prijs vanaf 399 dollar. Het is niet bekend of en wanneer het toestel in de Benelux uitkomt. Enkel 'internationale markt' wordt door het bedrijf genoemd. De Mi 11 Lite en diens 5G-versies zijn wel verkrijgbaar in de Benelux. Eerder deze week onthulde Xiaomi zijn 12S-serie voor de Chinese markt. De 12S, 12S Pro en 12S Ultra zijn voorzien van de Snapdragon 8+ Gen 1-soc. Het Ultra-model beschikt over een 1"-camerasensor van Sony.