Xiaomi-merk POCO brengt met elkaar concurrerende telefoons uit in Benelux

Xiaomi-merk POCO brengt de X4 GT en F4 uit in Nederland en België. De telefoons verschillen bij de release binnen enkele weken maar een paar tientjes in prijs. De telefoons verschillen van elkaar in onder meer scherm en soc.

De F4 is het duurste model en heeft een 6,67"-oledscherm met 120Hz-verversingssnelheid en een 20:9-verhouding. De resolutie is 2400x1080 pixels. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 870-soc, een variant op de Snapdragon 865 uit 2020. De fabrikant doet daar 8GB aan lpddr5-geheugen bij en 128GB of 256GB aan UFS 3.1-opslag.

De telefoon beschikt voor koeling over een vapor chamber van 3112mm². Het toestel van 16,3x7,6cm groot en 7,7mm dik heeft een 4500mAh-accu, die met 67W kan worden opgeladen. Behalve een primaire 64-megapixelcamera van ongeveer 30 vierkante millimeter zijn er een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 2-megapixelmacrocamera. De telefoon komt uit en kost bij de release 399 euro voor de versie met 6GB geheugen en 128GB aan opslag.

De X4 XT heeft een lcd van 6,6" en een resolutie van 2460x1080 pixels, goed voor een beeldverhouding van 20,5:9. De verversingssnelheid is maximaal 144Hz. De X4 GT heeft een Dimensity 8100 aan boord, een 5G-soc van MediaTek, eveneens voorzien van lpddr5-geheugen en UFS 3.1-opslag.

De X4 GT heeft een iets grotere 64-megapixelcamerasensor van ongeveer 40 vierkante millimeter, maar zonder optische beeldstabilisatie. De twee andere camera's zijn een 8-megapixelmodule met ultragroothoeklens en een kleine 2-megapixelmacrocamera. De accu is met 5080mAh voorzien van iets meer capaciteit dan die van de F4 en kan met 67W even snel worden opgeladen. Het toestel kost 379 euro voor de goedkoopste variant van 6GB geheugen en 128GB aan opslag.