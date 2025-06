Xiaomi brengt Poco F5 en F5 Pro met nieuwe Snapdragons uit voor 429 tot 629 euro

Xiaomi-dochterbedrijf Poco heeft de F5 en F5 Pro gepresenteerd. De toestellen hebben allebei een 6,67"-scherm en een 64-megapixelcamera, maar de apparaten verschillen in rekenkracht. De Poco F5 is de eerste wereldwijd beschikbare telefoon met een Snapdragon 7+ Gen 2-cpu.

Poco, dat onder Xiaomi valt, brengt de nieuwe toestellen later deze maand uit. De Poco F5 is het goedkopere model. Dat heeft een Snapdragon 7+ Gen 2-processor, de eerste mobiele processor op TSMC's 4nm-procedé. De quadcore-cpu haalt een maximale snelheid van 2,91GHz en heeft aan boord een ingebouwde Adreno-gpu. De telefoon heeft daarnaast 8GB of 12GB aan Lpddr5-geheugen en UFS 3.1 en komt beschikbaar met 256GB opslag, ongeacht het ram.

Hoewel beide toestellen dezelfde grootte hebben, verschilt de resolutie van het amoledscherm wel. Die van de F5 telt 2400x1080 pixels en heeft een verversingssnelheid van 120Hz. De helderheid is maximaal 1000 nits.

Het toestel heeft een 64-megapixelcamera met een diafragma van f/1.79. Daarnaast zit er een camera met een ultragroothoeklens op de telefoon met een resolutie van 8 megapixels en een diafragma van f/2.2. Tot slot zit er een macrocamera op met een lens van 2 megapixels en een f/2.4-diafragma. De lens van de frontcamera heeft een 16-megapixelresolutie. Het toestel kan 4K-beelden schieten met optische en elektronische beeldstabilisatie.

De F5 meet 161,11x74,95x7,9mm en weegt 181 gram. De telefoon heeft een 5000mAh-accu die met 67W kan snelladen met de meegeleverde adapter. Er zit ook een 3,5mm-poort op de telefoon en een dualsimslot.

Poco F5 Pro

De Poco F5 Pro is op verschillende punten beter dan het kleinere model. Zo heeft het apparaat een snellere processor; dat is een Snapdragon 8+ Gen 1, een octacoreprocessor met een maximale snelheid van 3,0GHz. Het geheugen en de opslag zijn verder hetzelfde, als als de camera's, al kan de Pro ook in 8K-resolutie filmen.

Het beeldscherm verschilt ook. Dat is, net als het andere model, een 6,67"-scherm, maar de F5 Pro heeft een WQHD+-resolutie van 3200x1440 op een ameldscherm met een hogere piekhelderheid van 1400 nits. er zit daarnaast verschil in de accu. Die is met 5160mAh niet alleen groter, maar kan naast het 67W-snelladen ook draadloos snelladen met 30W. De F5 Pro heeft geen 3,5mm-poort.

De Poco F5 kost 429 of 479 euro, afhankelijk van hoeveel ram de telefoon heeft. De prijs van de F5 Pro verschilt op dezelfde manier. Dat toestel kost 579 of 629 euro. De toestellen kunnen al worden voorbesteld, maar wanneer de apparaten definitief worden geleverd, zegt Poco niet.