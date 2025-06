POCO X5 Pro 5G met 6,67"-scherm en Snapdragon 778G-soc kost 349 euro

Xiaomi-merk POCO heeft twee nieuwe X5-toestellen aangekondigd. Beide hebben een 6,67"-scherm en verschillen voornamelijk in de soc en de camera's. Zo heeft de X5 Pro 5G een snellere soc. Beide telefoons zijn vanaf 13 februari te koop.

Het scherm van de X5-toestellen lijkt niet veel anders te zijn dan dat van de X4 Pro van vorig jaar; het 6,67"-scherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingsfrequentie tot 120Hz. POCO zegt wel dat het X5 Pro-model een flexibel oledpaneel gebruikt, waardoor dit scherm lichter en dunner moet zijn dan dat van de X4 Pro en de X5. Het scherm ondersteunt verder honderd procent van het DCI-P3-kleurenspectrum en 10bit-kleurdiepte. Het heeft een piekhelderheid van 900cd/m².

De X5 Pro bevat Qualcomms Snapdragon 778-soc, waardoor de smartphone onder meer 4k-video's kan opnemen. De smartphone heeft een 108-megapixelsensor aan de achterzijde, een 8-megapixel-ultragroothoekcamera en een 2-megapixelmacrocamera. In het cameragat in het scherm zit een 16-megapixelsensor.

De telefoon heeft een 5000mAh-accu en kan met 67W worden opgeladen. Het toestel heeft afmetingen van 162,9x76,0x7,9mm en weegt 181g. De POCO X5 Pro 5G komt in het zwart, blauw en geel, en kost 349 euro. Daarbij krijgen kopers 6GB geheugen en 128GB opslag. Voor 8GB geheugen en 256GB opslag moeten klanten 50 euro meer betalen.

De reguliere X5 5G heeft niet dat flexibele paneel, maar wel nog steeds een oledscherm. Dit scherm heeft bovendien een hogere piekhelderheid van 1200cd/m². De overige specificaties van het scherm lijken gelijk te zijn, al heeft het X5-scherm een kleurdiepte van 8bit. Deze telefoon heeft ook dezelfde ultragroothoek- en macrosensors als de Pro, maar de non-Pro-versie heeft een 48-megapixelhoofdcamera en 13-megapixelselfiecamera. Dit model heeft ook een 5000mAh-accu die met maximaal 33W op te laden is.

POCO's goedkopere model is 165,9x76,2x8,0mm groot en weegt 189 gram. Deze smartphone komt in het groen, blauw en zwart, en in dezelfde uitvoeringen als de Pro. De X5 met 6/128GB kost 299 euro; de variant met 8/256GB kost 349 euro.