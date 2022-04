POCO's eerste draadloze oortjes en smartwatch kosten 69 en 79 euro

POCO kondigt zijn eerste draadloze oortjes en smartwatch aan. De POCO Watch krijgt een rechthoekig 1,6"-oledscherm met afgeronde hoeken en is voornamelijk gericht op het gebruik tijdens sporten. De Buds Pro Genshin Impact Edition krijgen actieve ruisonderdrukking.

Het scherm van de POCO Watch is een touchscreen en heeft een resolutie van 320x360 pixels. De accu is 225mAh groot, waardoor het horloge volgens het Xiaomi-dochtermerk maximaal twee weken te gebruiken is. De smartwatch krijgt onder meer een optische hartslagmeter, gps-ondersteuning en Bluetooth 5.0.

De Watch kan met een smartphone met minimaal Android 6 of iOS 10 worden verbonden en biedt 'ruim honderd' sportmodi. Het horloge kan ook de slaap van gebruikers monitoren. Het bandje van de smartwatch kan van 125 tot 205mm versteld worden. De smartwatch is 39,1x34,4x9,98mm groot en weegt 31 gram.

De POCO Buds Pro Genshin Impact Edition krijgen vier microfoons voor de actieve ruisonderdrukking. Deze in-ear oordoppen krijgen drie anc-modi, waardoor mensen extern geluid kunnen doorlaten, stoppen of juist versterken. De oortjes werken met Bluetooth 5.2 en hebben een accuduur van 28 uur, inclusief oplaadcase. Die oplaadcase kan de oortjes in een uur tijd volledig opladen. Het opladen van de case duurt zo'n 2,5 uur.

POCO's oortjes zijn uitgevoerd in het thema van de Genshin Impact-game en maken gebruik van de stem van Klee. De oortjes zijn IPX4-gecertificeerd en kosten 69 euro; de smartwatch is 10 euro duurder. Het is nog niet bekend wanneer de producten te koop zullen zijn.