POCO kondigt budgetsmartphones M5 en M5s aan met 5000mAh-batterij

POCO kondigt twee toestellen aan: de M5 en M5s. De budgetsmartphones hebben een Helio G-soc van Mediatek en een 5000mAh-batterij. POCO richt zich met de M5 naar eigen zeggen op gaming, terwijl de M5s 'allround entertainment' moet bieden.

De POCO M5 heeft een 6,58"-lcd-display met fullhd-resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Er zitten drie camera's aan de achterkant: een 50-megapixelhoofdcamera, een macrolens van 2MP en een 2-megapixeldieptecamera. De frontcamera is in een punch hole verwerkt en bedraagt 5MP.

Verder beschikt de smartphone over een MediaTek Helio G99-soc, die gebouwd is op het 6nm-proces van TSMC. De M5 is verkrijgbaar in een versie met 4GB of 6GB ram. De batterijcapaciteit bedraagt 5000mAh met een laadsnelheid tot 18W.

Het andere toestel, de POCO M5s, heeft een 6,43"-amoled-scherm. Wel is er een lagere beeldverversing van 60Hz aanwezig. De smartphone wordt aangedreven door de al wat oudere 12nm-Helio G95. Ook hier bedraagt de batterijcapaciteit 5000mAh, maar de M5s biedt dan wel weer de mogelijkheid tot 33W-snelladen.

De camera's op de M5s bestaan uit een 64-megapixelhoofdcamera en een 8-megapixelgroothoeklens met een gezichtsveld van 118 graden. Verder is er een macro- en dieptecamera van 2MP aanwezig. De selfiecamera heeft een 13-megapixelsensor, wederom verwerkt in een punch hole.

De POCO M5 is vanaf 12 september verkrijgbaar in de kleuren zwart, groen en POCO-geel. Het toestel krijgt een adviesprijs vanaf 189 euro voor de 64GB-versie. De 128GB-variant kost 209 euro. De M5s is ook verkrijgbaar vanaf die datum, in het grijs, wit en blauw met een adviesprijs vanaf 189 euro voor het 64GB-model. De 128GB-versie krijgt een adviesprijs van 209 euro. Tot 17 september zijn de toestellen verkrijgbaar voor twintig euro minder.