Belgische provider edpnet verhoogt snelheid Fiber XS-abonnement

De Belgische provider edpnet verhoogt de snelheid van zijn Fiber XS-abonnement. De downloadsnelheid gaat van 110Mbit/s naar 150Mbit/s. De uploadsnelheid stijgt van 10Mbit/s naar 50Mbit/s. De prijs van het abonnement blijft hetzelfde.

De provider, die meer dan 45.000 klanten heeft in België, biedt vier verschillende internetabonnementen aan: VDSL XS, VDSL XS, Fiber XS en Fiber XL. Aan het begin van dit jaar verhoogde edpnet de prijzen van deze abonnementen met 1 euro per maand. Het Fiber XS-abonnement steeg toen naar 35,95 euro. Die prijs blijft volgens de provider ondanks de stijging in snelheid hetzelfde.

Gebruikers van overige internetabonnement krijgen op dit moment geen hogere snelheid aangeboden. Het goedkoopste abonnement, VDSL XS, blijft hangen op een downloadsnelheid van 20Mbit/s en een uploadsnelheid van 20Mbit/s. Het duurste abonnement, Fiber XL, behoudt de downloadsnelheid van 500Mbit/s en de uploadsnelheid van 100Mbit/s.

Vorige maand diende edpnet een klacht in bij de Belgische telecomautoriteit BIPT. Het bedrijf beschuldigt telecomprovider Proximus van oneerlijke concurrentie. Volgens edpnet is het niet rendabel om te concurreren met de internetabonnementen van Mobile Vikings, het dochterbedrijf van Proximus.