Belgische provider edpnet verhoogt mobiele databundels met maximaal 10GB

De Belgische provider edpnet verhoogt de databundels voor mobiele gebruikers. De dataomvang van de twee goedkoopste bundels van 1GB en 5GB verdubbelt; het 10GB-abonnement krijgt er 5GB bij. De verhoging geldt ook voor bestaande klanten.

Edpnet zegt de databundels te verhogen 'om bij te blijven met het verbruik van onze klanten en rekening houdend met de aanbiedingen van onze concurrenten'. De verhoogde databundels zijn vanaf maandag te bestellen via edpnets site. De bundel van het 20GB-abonnement stijgt ook, tot 30GB. Dit abonnement is echter niet via de site van de provider te bestellen.

Bestaande klanten krijgen vanaf maandag ook de verhoogde limieten. Deze verhoging gaat niet direct gepaard met een prijsverhoging. Klanten kunnen bij edpnet kiezen voor 400 belminuten of sms'jes voor 4 euro per maand, of onbeperkt bellen en sms'en voor 8 euro per maand. Daar komt de prijs van een mobiel abonnement nog bovenop. Een datalimiet van 2GB kost 4 euro, 10GB kost 7 euro en 15GB kost 15 euro. Edpnet gebruikt het netwerk van Orange.