Orange wil eind 2025 negentig procent dekkingsgraad voor 5G in België

Telecomoperator Orange wil dat de dekkingsgraad van 5G in België tegen eind 2023 op 40 procent ligt. Tegen eind 2025 moet dat percentage op 90 liggen. Momenteel wacht de operator nog op politieke besluitvorming om 5G in Brussel en Wallonië uit te rollen.

De telecomoperator deed de uitspraken in Luik, waar het zijn tweede 5G Lab in België heeft geopend. Daar stelde de top van het bedrijf dat 5G voorlopig enkel beschikbaar is in Vlaanderen. Dat komt doordat de wetgeving en stralingsnormen in Vlaanderen al op orde zijn, terwijl de politieke leiders van Wallonië zich daar pas later dit jaar over zullen buigen. Ook in Brussel moet er nog gestemd worden over de uitrol van 5G. Orange hoopt dat dat in het eerste kwartaal van 2023 zal gebeuren.

"België heeft een achterstand bij de uitrol van 5G ten opzichte van andere landen waar Orange actief is", stelt vicevoorzitter van Orange Karine Dussert-Sarthe. Orange heeft in de afgelopen zomer deelgenomen aan de veiling van het 5G-spectrum in België. De telecomoperator verwierf toen grote delen van het 5G-spectrum, samen met andere operatoren Proximus, Telenet en Citymesh.