Orange België wil in 2024 satellietinternet aanbieden aan klanten zonder 1Gbit/s

De Belgische provider Orange wil later dit jaar satellietinternetverbindingen aanbieden aan klanten die niet bereikt kunnen worden met het 1Gbit/s-netwerk. De provider zegt nu in 95 procent van België een 1Gbit/s-abo te kunnen aanbieden.

'Voor de resterende bevolking' die op korte termijn niet op 1Gbit/s-kabel of glasvezel kan worden aangesloten, introduceert Orange dit jaar satellietinternet. Orange geeft geen details, maar zegt gebruik te maken van de 'kracht van de Orange Groep'. De Franse tak van Orange kondigde november vorig jaar een satellietinternetabonnement aan. Deze dienst kost vijftig euro per maand en biedt een downloadsnelheid van 200Mbit/s en een upload van 15Mbit/s. Hierbij hoort een satellietschotel van 299 euro, of 8 euro per maand, exclusief optionele installatiekosten van 299 euro. Voor dit abonnement werkt Orange samen met het Franse bedrijf Nordnet en de internetverbinding gaat via de Eutelsat Konnect VHTS-satelliet, ontworpen door Thales Alenia Space.

In Vlaanderen biedt Orange via Telenets kabelabonnement 1Gbit/s-diensten. In Wallonië heeft Orange een eigen kabelnetwerk, door de overname van VOO. Dat Waalse netwerk is nu geüpgraded tot Docsis 3.1, waardoor ook op dit netwerk 1Gbit/s-downloadsnelheden haalbaar zijn. Orange zegt daardoor nu als eerste Belgische telecomprovider 1Gbit/s-diensten te kunnen aanbieden aan 95 procent van de Belgische huishoudens.

Vooral landelijke gebieden hebben nog geen toegang tot Docsis 3.1. Orange zegt met subsidies van de federale overheid en het Waalse Gewest het kabelnetwerk ook in landelijke gebieden te gaan moderniseren. Zo moeten er eind 2025 honderdduizend extra huishoudens komen met toegang tot 1Gbit/s-diensten.

Naast satelliet en kabel, wil Orange het gebruik van ftth-glasvezel binnen VOO uitbreiden, om in 2040 ftth te kunnen aanbieden bij 66 procent van de VOO-klanten. Samen met het Wyre-glasvezelnetwerk van Telenet en Fluvius, wil Orange zo in 2040 ftth-glasvezel aanbieden bij 75 procent van België. Hiervoor start Orange in het eerste kwartaal van dit jaar een ftth-pilot in Luik en Brussel voor ongeveer 12.000 huishoudens. Hierbij spreekt Orange over XGS-PON, waarmee internetsnelheden tot 8Gbit/s mogelijk zijn. Daarnaast kijkt Orange ook naar nieuwe Docsis-standaarden, om zo hogere internetsnelheden te kunnen aanbieden bij kabelklanten.