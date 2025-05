Gerucht: Proximus en Telenet gaan samenwerken voor glasvezel

De Belgische providers Proximus en Telenet gaan mogelijk samenwerken voor de aanleg van glasvezel in minder dichtbevolkte gebieden. Die samenwerking mag als dat de kosten drukt en hinder voor omwonenden vermindert.

Proximus zit aan tafel met Wyre, een joint-venture van Telenet en Fluvius, meldt De Tijd. Dat zou gaan om zogenoemde B-gebieden. De A-gebieden zijn steden en grote steden, B-gebieden minder dichtbevolkte gebieden en C-gebieden is platteland. Daar is de aanleg van glasvezel het duurst en die komen vermoedelijk later aan de beurt.

De samenwerking zou draaien om Vlaanderen. Voor Wallonië wil Proximus samenwerken met Orange Belgium. Andere partijen spelen niet echt een rol, zo schrijft de krant. Daarmee zou de glasvezelmarkt in handen komen van de drie partijen die nu ook al groot zijn op gebied van mobiel en vast internet.

De deadline voor het aanmelden van samenwerkingen is woensdag. Het is onduidelijk of die samenwerkingsverbanden dan gelijk openbaar zullen worden. Ook de precieze gevolgen voor aanleg van glasvezel de diverse regio's is onbekend.