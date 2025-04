Rond 2,7 miljoen Vlaamse huizen krijgen glasvezel door deal Proximus en Telenet

De komende jaren moeten 2,7 miljoen huizen in dun- en gemiddeld bevolkte gebieden van Vlaanderen glasvezel gaan krijgen. Dat is mogelijk door een deal tussen Proximus en Wyre, een joint-venture van Telenet en Fluvius.

De providers willen elk in een ander gebied glasvezel gaan aanleggen en vervolgens elkaar wholesale-toegang geven tot die verbindingen, melden de bedrijven. Daardoor maken de bedrijven minder kosten en zijn minder werkzaamheden nodig. De bedrijven hebben de afspraken in een Memorandum of Understanding vastgelegd, maar de samenwerking heeft nog goedkeuring nodig van relevante autoriteiten.

Van de twee partijen legt Wyre de meeste glasvezel aan: 60 procent van de twee miljoen huizen in gemiddeld bevolkte gebieden en 0,7 miljoen huizen in dun bevolkte gebieden. Het is onbekend of daar een financiële compensatie tegenover staat.

Een definitieve overeenkomst komt pas na goedkeuring van onder meer toezichthouder BIPT. Die verwachten de bedrijven op zijn vroegst tegen het einde van het jaar. Een paar maanden geleden ging al een gerucht over de samenwerking.