Proximus: mogelijk heeft over tien jaar 95 procent van huizen en bedrijven fiber

De Belgische provider Proximus onderhandelt over een investeringsdeal, waarmee het de bedoeling is dat in 2032 95 procent van de huizen en bedrijven een glasvezelaansluiting kan krijgen. De overige 5 procent moet leunen op vast internet via 4G en 5G.

Proximus heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend met Belgische financiële instellingen, zo meldt de provider. Dat betekent dat de deal nog niet rond is om de benodigde investering van vier miljard euro te doen. De partijen onderhandelen nog over de voorwaarden waarop dit moet gebeuren en Proximus denkt dat de deal eind dit jaar rond zal zijn.

Als dat gebeurt, investeert Proximus dankzij die partners de miljarden euro's extra om 1,7 miljoen huishoudens en bedrijven van glasvezel te voorzien. De focus ligt daarbij op landelijke gebieden, omdat het al een plan heeft om huishoudens en bedrijven in steden van fiber te voorzien.

Als het plan doorgaat, krijgt per jaar 10 procent van de huishoudens en bedrijven toegang tot glasvezel. Dat percentage zou eind 2022 op 22 procent moeten liggen en elk jaar dus moeten stijgen met 10 procentpunten.

De huizen en bedrijven die niet op glasvezel komen in de plannen, ongeveer 5 procent, moeten dan snel internet krijgen via het mobiele netwerk, 4G en 5G. Veel providers bieden al vast internet via mobiele netwerken aan. Concurrent Telenet werkt ook aan een plan voor het aanbieden van glasvezel aan miljoenen huishoudens en bedrijven. Dat gebeurt via onderhandelingen met Fluvius.