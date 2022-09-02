Telecomwaakhond geeft Telenet boete van 190.000 euro na stormschade datacenter

De Belgische waakhond voor telecommunicatie BIPT heeft Telenet een boete van 190.000 euro uitgeschreven nadat een van de datacenters van de operator begin dit jaar stormschade had opgelopen. Volgens de waakhond had Telenet niet als een goede huisvader gehandeld.

Het BIPT deelde aan de Vlaamse media niet mee over welk datacenter van Telenet het gaat, maar stelt wel dat het een groot knooppunt binnen het Vlaamse internetverkeer betreft. Dat wijst er volgens Gazet van Antwerpen op dat het over kritieke infrastructuur gaat. De Belgische telecomwaakhond deelt ook weinig informatie mee over de impact van de schade buiten het feit dat er een tent betrokken was die de bepaalde infrastructuur moest helpen beschermen tegen een voorjaarsstorm in februari.

Die tent zou bij de storm bijna weggevlogen zijn waardoor het datacenter dreigde lam te worden gelegd."Het BIPT is van oordeel dat de administratieve boete gerechtvaardigd is", zegt woordvoerder Jimmy Smedts. "We willen hiermee een signaal geven dat operatoren moeten waken over de veiligheid van kritieke infrastructuur." Smedts verwijst naar de Belgische telecomwet waarin het waken over de integriteit en veiligheid van kritieke datacenters werd opgenomen. Daags nadat het BIPT schade had vastgesteld, bleek dat het gebouw nog steeds onvoldoende beveiligd was. "We konden gewoon binnenwandelen", zegt Smedts. "Een vandaal zou in geen tijd de internetverbinding van een halve of hele provincie kunnen verbreken."