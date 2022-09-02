Telecomwaakhond geeft Telenet boete van 190.000 euro na stormschade datacenter

De Belgische waakhond voor telecommunicatie BIPT heeft Telenet een boete van 190.000 euro uitgeschreven nadat een van de datacenters van de operator begin dit jaar stormschade had opgelopen. Volgens de waakhond had Telenet niet als een goede huisvader gehandeld.

Het BIPT deelde aan de Vlaamse media niet mee over welk datacenter van Telenet het gaat, maar stelt wel dat het een groot knooppunt binnen het Vlaamse internetverkeer betreft. Dat wijst er volgens Gazet van Antwerpen op dat het over kritieke infrastructuur gaat. De Belgische telecomwaakhond deelt ook weinig informatie mee over de impact van de schade buiten het feit dat er een tent betrokken was die de bepaalde infrastructuur moest helpen beschermen tegen een voorjaarsstorm in februari.

Die tent zou bij de storm bijna weggevlogen zijn waardoor het datacenter dreigde lam te worden gelegd."Het BIPT is van oordeel dat de administratieve boete gerechtvaardigd is", zegt woordvoerder Jimmy Smedts. "We willen hiermee een signaal geven dat operatoren moeten waken over de veiligheid van kritieke infrastructuur." Smedts verwijst naar de Belgische telecomwet waarin het waken over de integriteit en veiligheid van kritieke datacenters werd opgenomen. Daags nadat het BIPT schade had vastgesteld, bleek dat het gebouw nog steeds onvoldoende beveiligd was. "We konden gewoon binnenwandelen", zegt Smedts. "Een vandaal zou in geen tijd de internetverbinding van een halve of hele provincie kunnen verbreken."

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 17:18 36

02-09-2022 • 17:18

36

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Reacties (36)

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nagasy 2 september 2022 22:57
Een klein beetje extra info.

Dit was in hun datacenter te Roeselare.
Het dak was er al het jaar voordien ingestort door een te zwaar gewicht op het dak ( koelsystemen) .
Daarna hebben ze er een immense tent overgezet die gebruikt worden voor gelijkaardige mega-events.

Bron: Ik heb familie dat werkt op het industrieterrein waar het datacenter staat.

locatie op google maps:
https://www.google.com/ma...-jBr3Q!2e0!7i13312!8i6656

[Reactie gewijzigd door nagasy op 23 juli 2024 03:15]

Jimbolino @nagasy2 september 2022 23:55
foto's van na het instorten:
https://www.hln.be/roesel...are-begeeft-het~a7bf82c0/

https://www.google.com/ma...-jBr3Q!2e0!7i13312!8i6656

Erg vreemd dat er bijna een jaar nadat het dak is ingestort nog servers/apparatuur staat. Zeker als het om kritieke infrastructuur gaat.
Verwijderd @nagasy3 september 2022 07:06
Bouwen op z'n belgisch :+
boolean @Verwijderd3 september 2022 12:18
Je mag dan wel een -1 beoordeling hebben gehad, maar dat maakt je uitspraak niet minder waar. De wet- en regelgeving in Nederland is veel strikter en het toezicht daarop ook. Niet dat zoiets niet in Nederland zou kunnen gebeuren, maar de kans is wel aanzienlijk kleiner.
Pianist1985 @boolean5 september 2022 19:57
Aan de andere kant is zo'n soepele bouwwetgeving voor mensen die een stuk aan hun huis willen aanbouwen juist weer gunstig dus het heeft weer nadelen hoe men hier te werk gaat. Zelf vind ik het nog altijd zwaar ongewenst dat de overheid huizenbezitters mag voorschrijven wat die op hun eigen grond wel of niet mogen doen terwijl de enige risico's voor de bewoner zijn, en het dus wel zal loslopen, want niemand gaat vrijwillig z'n eigen aanbouw zo maken dat die in stort.
Bulkzooi 2 september 2022 17:28
De BIPT deelde aan de Vlaamse media niet mee over welk datacenter van Telenet het gaat.

"Een vandaal zou in geen tijd de internetverbinding van een halve of hele provincie kunnen verbreken."
Dat moet wel Brabant of Limburg zijn.
freggy @Bulkzooi2 september 2022 17:49
Het ging om West- en een deel van Oost-Vlaanderen. Locatie van het data center en foto's van de instorting zijn te vinden in diversie mediaberichten, onder andere ook via een discussie op een in België bekend forum over providers. Ik zal maar niet linken, aangezien het blijkbaar over "vertrouwelijke" informatie gaat.

De publieke versie van het verslag van het BIPT met de "vertrouwelijke" informatie weggehaald, vind je op https://bipt.be/operatore...ijn-site-in-vertrouwelijk
Arrigi @Bulkzooi2 september 2022 17:50
Het gaat blijkbaar om [vertrouwelijk]. Kan je hier lezen.
storchaveli @Bulkzooi2 september 2022 17:33
Dit gaat toch over Belgie, niet Nederland :+
StackMySwitchUp @storchaveli2 september 2022 17:36
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Belgische_provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabant_(provincie)

:)
storchaveli @StackMySwitchUp2 september 2022 19:11
Wauw, nooit geweten dat er ook een belgisch brabant is. 😂
TheVivaldi @storchaveli2 september 2022 19:40
Je hebt je nooit afgevraagd waarom de provincie in Nederland Noord-Brabant heet?
Beeldbuisje @storchaveli2 september 2022 19:48
Zelfs twee Brabant's: Vlaams en Waals :*)
Guru Evi @Beeldbuisje3 september 2022 06:21
Niet iedereen is daarmee akkoord >-)
ejabberd @storchaveli3 september 2022 14:43
Meer zelfs: als men de onvolledige naam gebruikt van de provincie, dan denk ik automatisch in eerste instantie dat men Hertogdom Brabant bedoelt...dat is een nog ruimer gebied.
Stufipower @ejabberd3 september 2022 22:09
Dat is allemaal leuk en aardig maar jij bent dan naar alle waarschijnlijkheid vrij uniek als je dat denkt.
ernstoud 2 september 2022 18:29
Ach, als auditor een keer bij een zeg maar een zeer kritieke overheidsorganisatie voor de BV Nederland een party tent om het mainframe gezien. Men was bang voor waterschade als de sprinklers per ongeluk aan zouden gaan.
Groningerkoek @ernstoud2 september 2022 20:33
Waarom zou je in vredesnaam sprinklers in je server/computer-ruimte hebben?
ernstoud @Groningerkoek2 september 2022 20:45
Ja, dat was de andere verwondering tijdens onze audit. Dat kwam omdat het gebouw oorspronkelijk niet als datacenter gebouwd was.

Er was nog veel meer mis. Geen CCTV op kritieke plekken, serverruimte via dak eenvoudig binnen te treden, niet geschikte Gamma stekkerdozen onder de vloer etc. etc.

Dat dak begon in november 2005 bij ongebruikelijke zware sneeuwval ook te kraken. Reden van onze audit samen met TNO.
morphje @Groningerkoek2 september 2022 22:14
een datacenter waar ik vroeger wat spullen had hangen had ook een hoge druk waternevel installatie. En dat was geen kleine jongen. (inmiddels wel al 3 keer overgenomen, maar het zal me niks verbazen als het systeem nog actief is)

Het argument "als er schade is, dan zijn leveranciers toch snel in staat met NBD garantie de boel te herstellen. Het was immers niet hun probleem ofzo.
Tozz @Groningerkoek4 september 2022 19:44
Dat is een laatste redmiddel met als doel het gebouw te besparen. Wordt ingezet als dingen zoals gasblussing en dergelijke niet meer werken cq. De brand te groot is geworden
er0mess 2 september 2022 17:57
Een tent gebruiken om stormschade te voorkomen zou bij mij niet optie nummer 1 zijn..
Silent7 2 september 2022 17:34
[quote]
"We konden gewoon binnenwandelen", zegt Smedts. "Een vandaal zou in geen tijd de internetverbinding van een halve of hele provincie kunnen verbreken."
[/quote]
wait what? dat lijkt me minstens zo veel reden voor een dwangsom/boete zodat niet een vandaal dingen plat kan leggen eigenlijklaat maar dat was de reden ook, las eerst dat het gebrekking beschermen met een tent de reden was, dus vond die laatste zin veel ernstiger, my bad.

[Reactie gewijzigd door Silent7 op 23 juli 2024 03:15]

Vic-Green 4 september 2022 13:48
België is altijd wat achter gebleven op digitaal vlak. Ook apart ze gebruiken een verkeerde toetsenbord indeling, niet normaal qwerty maar extraordinair azerty. Waarom zou je zo iets ongebruikelijks aanleren, blijf dat raar vinden.
MikeVM @Vic-Green4 september 2022 23:47
vroeger (tot ongeveer 1950 ofzo) was Frans de belangrijkste taal, alle typemachines waren Azerty, typisten konden enkel azerty gebruiken, dat is heel natuurlijk overgegaan naar toetsenborden.

zon cyclus doorbreek je niet makkelijk. in amerika werken ze nog steeds met inch, voet en mijl, dat is veel erger.
Vic-Green @MikeVM7 september 2022 15:52
True True..
Blokker_1999
@Jim802 september 2022 18:51
Nee, want als het zo eenvoudig was dan zouden bedrijven zich nooit iets aantrekken van boetes. Boetes gaan meestal van de winst af en dat vinden aandeelhouders niet zo leuk. De prijzen kan je meestal niet zomaar verhogen want dan gaan meer mensen naar je concurenten kijken.
Jim80 @Blokker_19992 september 2022 19:11
Daar heb je wel een punt. Ander idee: het geld van de boete verdelen over de klanten? (uiteraard dient het bedrijf dat te organiseren). Uiteindelijk hebben de klanten het risico gedragen en verdienen zij toch die compensatie?

Waar ik vooral een probleem mee heb is dat dat geld van die boete (wat uiteindelijk wel door de consument is betaald) telkens in een zwart gat lijkt te verdwijnen.
Prince @Jim802 september 2022 21:18
Uiteindelijk is dat geld betaald door de werkgevers van de klanten, sterker zelfs, door de klanten van de werkgevers van de klanten van Telenet...
Je kan het doortrekken zoveel je wilt.

Als jij iets van jouw verdiend geld uitgeeft, heb je dan de indruk dat jouw werkgever zit te betalen? neen toch, want dat geld heb jij verdient en is nu van jou.
Ditto met Telenet. Ze vragen geld voor een product en dat betaal jij. Dat geld is nu van hen en zij kunnen er allerhande leuke dingen mee doen. Investeringen, bonussen voor werknemers, teambuilding sessies, ramen laten kuisen, aandeelhouders betalen, koffieautomaat vervangen,... noem maar op. Maar nu moeten ze dat doen met 190.000 € minder. Hoe je het ook draait of keert. Zij houden minder geld over om die dingen te doen. Ze willen dit in de toekomst ook liever niet meer meemaken en het proactief aanpakken van deze issues kost vermoedelijk minder dan 190.000€.
EmbarrassedBit @Prince3 september 2022 01:21
het proactief aanpakken van deze issues kost vermoedelijk minder dan 190.000€.
Jij onderschat hoe intern log dit soort bedrijven zijn.

De paradox die bijna niemand ooit opmerkt is trouwens dat toen bedrijven (en overheden) heel wat minder moeite deden om zichzelf als hip en modern te presenteren, toen "bureaucratisch" m.a.w. niet het ultieme scheldwoord was dat het vandaag is, informatie intern veel beter doorstroomde en bedrijven en overheden heel wat sneller en beter konden inspelen op snel veranderende omstandigheden dan vandaag. We hebben de perceptie dat dat niet zo was, maar dat was omdat ze toen ook al minder flexibel waren dan in wat in hun tijd het verleden was. De laatste halve eeuw heeft onze beschaving niets anders gedaan dan het creëren van complexiteit om om te gaan met de problemen veroorzaakt door eerdere complexiteit. Vandaar ook dat internetpannes in de toekomst alleen maar erger gaan worden.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 23 juli 2024 03:15]

koelpasta @EmbarrassedBit3 september 2022 14:12
De paradox .. is ... dat ... informatie intern veel beter doorstroomde en bedrijven en overheden heel wat sneller en beter konden inspelen op snel veranderende omstandigheden dan vandaag.
Onzin, er is helemaal geen paradox. Er zou een paradox zijn als er verder helemaal niks had veranderd en alles zich linear zou hebben ontwikkeld.
De werkelijkheid is dat dingen steeds sneller veranderen. En dat betekent dat de bureaucratie steeds meer achterloopt en dat dingen plannen steeds complexer wordt.
De flexibiliteit waar jij nostalgie naar hebt kon alleen bestaan in een wereld met veel minder complexiteit. En dan kan je inderdaad makkelijker inspringen op de veranderingen.
Maar dit was in nederland nooit het geval geweest. Sterker nog, zaken als telefoons waren gruwelijk duur. De PTT hield ontwikkelingen juist tegen. En dat vonden ze fijn, omdat ze dan minder hoefden te doen naast het binnenharken van geld.
Anyway, je verhaaltje is niks anders dan een 'vroeger was het beter' nostalgietrip zonder feitelijke onderbouwing.
We hebben de perceptie dat dat niet zo was
Wat een bullshit. Ga lekker terug in de tijd en kijk hoe het was om met een bedrijf als PTT zaken te doen. Eens kijken of je dan nog denkt dat vroegah alles beter was.
Game_overrr @Jim802 september 2022 18:16
Ja de consument betaalt, correct. Het geeft echter wel een nadeel tov je concurrent omdat je de boete moet meerekenen in je prijzen. De boete is dus wel effectief

[Reactie gewijzigd door Game_overrr op 23 juli 2024 03:15]

Guru Evi @Game_overrr3 september 2022 06:28
Telenet is nagenoeg een overheidsmonopolie voor snel Internet in Vlaanderen. In de jaren 90/2000s bijna voor niets koper gelegd en een glasvezel backbone via de belastingsbetalende mensen en de overheid dacht dat Internet zo traag als RTT (toen Belgacom) de telefoon uitrolde en dus een 50 jaar monopolie op het glasvezel getekend - vooruitdenkend.

En hoe lang heeft het geduurd alvorens ze met concurrenten moesten delen? En maar balken en zeuren en vertragen om snelheden te verhogen of prijzen te verlagen.

En ze zijn nog steeds redelijk onstabiel, grote delen blijven op koper etc etc en de belastingbetaler blijft er maar opleggen, was het vorig jaar dat ze weer eens 500M kregen voor glasvezel, iets dat ze al sinds ik jong was beloven aan alle huizen te voorzien, maar nu zullen ze de laatste km afwerken met microgolven…

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 23 juli 2024 03:15]


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