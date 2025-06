Telenet voert gesprekken met Orange over toegang kabelnetwerk VOO

Telenet heeft een principeakkoord gesloten met Orange om toegang te krijgen tot het Waalse kabelnetwerk van VOO in België. De twee bedrijven zullen volgens Telenet nu verdere gesprekken voeren.

Het nieuws komt er nadat Orange begin dit jaar de Waalse provider VOO had overgenomen voor ongeveer 1,8 miljard euro. Hiermee kreeg Orange 75 procent minus een enkel aandeel van het Waalse kabelbedrijf in handen. Telenet had ook plannen om VOO over te nemen, maar volgens toenmalige Vlaamse berichtgeving lag het bod van de telecomprovider enkele tientallen miljoenen lager dan dat van Orange. Telenet wilde VOO inlijven om marktaandeel in Wallonië te verkrijgen en beter te kunnen concurreren met Proximus.

De Europese Commissie moet nog toestemming geven voor de overname van VOO door Orange. Volgens De Tijd heeft de Europese concurrentiewaakhond deze zomer nog een onderzoek geopend naar de overname. Tegen ten laatste 6 december wordt een uitspraak verwacht. Tot die tijd blijven de telecombedrijven onafhankelijk van elkaar opereren.