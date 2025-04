Telenet heeft introductie e-sim uitgesteld en plant hem nu voor 2023

De Belgische provider Telenet heeft de oorspronkelijke introductie van e-sim uitgesteld en is nu van plan de virtuele versie van de simkaart vanaf volgend jaar aan te bieden. Andere Belgische providers ondersteunen e-sim al langer.

Telenet heeft al wel ondersteuning voor smartwatches, maar e-sims op smartphones werkt nog niet, zegt Data News. Dat moet volgend jaar komen, zo meldt de provider aan de site. "De verwachting is momenteel om dit in de loop van 2023 uit te rollen." De bedoeling was eerst nog dat de ondersteuning voor e-sim in 2021 live zou gaan. Het is onduidelijk waarom dat niet is gebeurd.

De ondersteuning voor e-sim is actueel, nu Apple in de Amerikaanse versie van de iPhone 14-telefoons ondersteuning voor de fysieke simkaart heeft weggehaald. In plaats daarvan werken de telefoons alleen met e-sims. Gebruikers kunnen acht profielen in de software laden en twee daarvan kunnen tegelijk actief zijn.

Daarmee is het een van de weinige telefoons zonder ondersteuning voor de fysieke simkaart. De vouwbare Motorola razr uit 2019 heeft ook geen fysieke simkaart, maar latere versies hebben die wel. De e-sim bestaat al jaren en werkt sinds enige jaren in Nederland en België bij veel providers.