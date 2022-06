Telenet ondersteunt delen van telefoonnummer met smartwatch via eSIM

Telenet maakt het mogelijk voor gebruikers om één simkaart tegelijkertijd te gebruiken in een smartphone en in een smartwatch. In de telefoon gaat een fysieke simkaart en in het horloge een eSIM. Apple en Samsung brengen smartwatches met LTE-ondersteuning uit.

Telenet is de eerste provider die dergelijke functionaliteit aanbiedt in België en doet dat onder de noemer Telenet One Number. Meerdere providers bieden al eSIM aan, maar niet de mogelijkheid om één nummer in zowel een smartphone als horloge te combineren.

Volgens Telenet gaat Apple zijn LTE-versie van de Apple Watch dit najaar ook uitbrengen in België. Apple verkoopt tot nu toe in Nederland en België geen Apple Watch Cellular-uitvoeringen.

Telenet noemt specifiek ondersteuning voor de Galaxy Watch 3 en Watch Active 2 en voor de Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE. Eerdere generaties van de horloges van Apple en Samsung met eSIM-ondersteuning die in een ander Europees land zijn gekocht, werken volgens de provider ook.

Vanaf 13 november is Telenet One Number beschikbaar en inbegrepen bij WIGO- en YUGO-abonnementen en de zakelijke KLIK-bundels. Een mobiel nummer kan aan één eSIM gekoppeld worden. De simkaart en eSIM maken vervolgens gebruik van dezelfde data- en belminutenbundel.

In Nederland zijn er ook diverse providers die eSIM aanbieden, maar die ondersteunen alleen het gebruik in smartphones en nog niet in smartwatches. Telenet heeft nog geen ondersteuning voor eSIM in smartphones, maar de provider zegt dat die ondersteuning in de loop van volgend jaar komt.