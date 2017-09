Derde Apple Watch heeft 4g-ondersteuning

Apple heeft de derde generatie van zijn horloge Apple Watch aangekondigd. Het horloge behoudt het design van de eerste twee generaties en de fabrikant heeft 4g-ondersteuning toegevoegd aan zijn wearable.

Met de 4g-ondersteuning werkt de Watch met hetzelfde telefoonnummer als de verbonden iPhone, waardoor gebruikers geen apart abonnement hoeven te hebben. Bovendien kunnen gebruikers de streamingdienst in Apple Music gebruiken zonder de iPhone in de buurt te hebben. Onder meer telefoontjes en iMessage-berichten komen binnen op een Watch die niet verbonden is met een iPhone.

Voor de 3g- en 4g-ondersteuning gebruikt Apple een e-sim, die diverse fabrikanten zoals Samsung al eerder toepasten in horloges. Het scherm dient daarbij als antenne. Verbinding maken gebeurt met een W2-chip, de opvolger van de vorig jaar aangekondigde W1. Als extra sensor is er een hoogtemeter, die onder meer van pas komt bij bijvoorbeeld skieën en snowboarden. In de behuizing zit een niet nader genoemde dualcoreprocessor.

Daarnaast zijn er verbeteringen in watchOS 4. De Watch krijgt ondersteuning voor Gym Kit, een manier om gegevens van sportschoolapparatuur te synchroniseren met het horloge. Daarvoor is volgens de fabrikant alleen een tik op de apparatuur genoeg. Apple heeft bovendien Heart Study toegevoegd, om data van het horloge te gebruiken om verstoringen in het hartritme te vinden. Daarmee wil de fabrikant een beroerte op tijd opsporen en de gebruiker waarschuwen.

Apple bracht de eerste Watch twee jaar geleden uit. Vorig jaar richtte de fabrikant zich voor het eerst op gezondheid en fitness met zijn horloge door waterdichtheid toe te voegen om hem geschikt te maken voor zwemmen.

De reguliere Watch Series 3 heeft geen 3g en 4g en kost 329 dollar. Voor de versie met 3g en 4g, die vooralsnog niet in Nederland en België zal werken, vraagt Apple 399 dollar. Europrijzen zijn nog niet bekend. Het horloge komt op 22 september uit.