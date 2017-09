Gerucht: iPhone X krijgt hexacore-processor

Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over de hardware in de komende iPhones van Apple. De iPhones krijgen een hexacore-processor, die in tegenstelling tot de A10 niet in een Fusion-opstelling staan, maar alleen apart functioneren.

In de soc zitten twee clusters van processorkernen, beweert ontwikkelaar Steve Troughton-Smith, die zijn info haalt uit de afgelopen weekend uitgelekte firmware. Het eerste cluster heeft twee Monsoon-kernen voor goede prestaties en het tweede cluster heeft vier Mistral-kernen om lichtere taken op een zuinigere manier uit te voeren. Monsoon en Mistral zijn door Apple ontwikkelde microarchitecturen. Apple baseert zijn socs op de ARMv8-architectuur, maar maakt geen gebruik van gangbare microarchitecturen als Cortex A53 of A73.

Alle Mistral-kernen delen L2-cache, terwijl de twee Monsoon-kernen een eigen hoeveelheid L2-cache hebben. De iPhone 8, het goedkoopste model van de komende drie en de rechtstreekse opvolger van de iPhone 7, heeft een hoeveelheid werkgeheugen van 2GB, terwijl de iPhone 8 Plus en iPhone X geheugen ter grootte van 3GB meekrijgen.

Verder lijkt het erop alsof er een 'side button' komt die net als de Home-knop van de iPhone 7 geen echte knop is, maar een capacitieve knop die feedback geeft via een trilmotor. Die kan niet functioneren als Power-knop, dus die functie zou gaan naar de Volume Up-knop. De side button is onder meer in gebruik om het scherm in- en uit te schakelen en om betalingen via Apple Pay te autoriseren: behalve gezichtsontgrendeling moet de gebruiker twee keer op die knop drukken om een betaling goed te keuren.

Over de camera is naar buiten gekomen dat hij kan filmen in 4k met 60fps. Apple bood al langer filmen in 4k aan als optie op iPhones, maar nog niet eerder gebeurde het op deze framerate. Slow-motion video's van 240fps zullen beschikbaar zijn op fullhd-resolutie.

De uitgelekte firmwares gaven afgelopen weekend een beeld van wat Apple dinsdagavond Nederlandse tijd wil gaan presenteren. Behalve de iPhone 8, 8 Plus en X komt er bijvoorbeeld een Apple Watch met eigen 4g-verbinding. Verder gaf de firmware bevestiging van eerdere geruchten, zoals het oledscherm in de iPhone X en de mogelijkheid om de komende Apple-telefoons draadloos op te laden.

Apple houdt dinsdagavond een evenement om zijn nieuwe producten te presenteren. Dat gebeurt voor het eerst op de nieuwe campus, in het Steve Jobs Theatre. Tweakers zal daar bij aanwezig zijn en na het evenement artikelen publiceren over de nieuwe smartphones.