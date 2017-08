Video van emulator iOS 11 toont vermoedelijk zwevend dock op volgende iPhone

Een video uit de emulator van iOS 11 toont mogelijk de interface van de volgende iPhone zonder Home-knop en met randloos scherm. Het vaste dock is daarbij vervangen door een zwevende dock, zoals ook op de iPad zichtbaar is.

De video die ontwikkelaar Guilherme Rambo online zette, toont een homescreen met een ander dock dan op iPhones onder iOS 11 nu zichtbaar is. Het gaat om een 'floating dock', zoals op de iPads onder iOS 11 en MacOS. Daarbij is het dock niet vast in beeld aanwezig, maar is het op te roepen met een veeg omhoog. De video laat dat aspect niet zien.

De video is afkomstig uit de emulator voor iOS 11, al zegt Rambo niet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Het zwevende dock komt overeen met informatie die financieel persbureau Bloomberg publiceerde over de software van de komende high-end iPhone, die in het geruchtencircuit iPhone 8 of iPhone Pro heet.

Vorige week kwam naar buiten dat Apple een presentatie zou willen plannen op 12 september. De verwachting is dat Apple met drie nieuwe iPhones komt: twee opvolgers van de huidige iPhone 7-modellen en het topmodel met een oledscherm. Verder zou er een nieuwe Apple Watch met 4g-ondersteuning komen en komt er vermoedelijk een nieuwe Apple TV met 4k-ondersteuning.