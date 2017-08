TCL gaat producten uitbrengen onder merknaam Palm

TCL gaat weer producten uitbrengen onder de merknaam Palm, zo heeft een topman van de fabrikant gezegd tegen de Nederlandse site AndroidPlanet. Dat zou vanaf begin volgend jaar moeten gebeuren. Om wat voor producten het gaat, is nog niet bekend.

Het is onbekend wat voor producten de merknaam Palm gaan dragen. Het zou mogelijk om smartphones gaan, maar op dat gebied heeft TCL met Alcatel en BlackBerry al een paar merken in huis. TCL wil de producten volgend jaar op de markt brengen, heeft Android Planet gehoord in een interview met een topman van de Chinese fabrikant. TCL gebruikte al wel eerder de merknaam Pixi, afkomstig van de Palm Pixi-smartphone, voor zijn Pixi-lijn van Android-toestellen.

De merknaam Palm verdween zes jaar geleden van de mobiele markt nadat HP de noodlijdende smartphonemaker had opgekocht. Palm maakte furore als maker van pda's en smartphones met een eigen besturingssysteem. De verkopen liepen echter terug.

Palm probeerde een comeback te maken met het zelf ontwikkelde WebOS in 2009. Dat is nu uiteindelijk in handen gekomen van LG, die het gebruikt op smart-tv's. De ideeën van WebOS zijn echter breder verspreid. De besturing met gebaren, zoals het omhoog vegen om het dock te tonen, nam BlackBerry enkele jaren later over voor BlackBerry 10. Apple zou diezelfde manier van besturing gaan gebruiken op de komende iPhone zonder Home-knop.