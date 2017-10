BlackBerry Motion komt in november in de Benelux uit voor 469 euro

De BlackBerry Motion-smartphone van TCL komt in november in de Benelux uit en gaat 469 euro kosten. Het waterdichte Android-toestel heeft een Snapdragon 625-soc, 4GB ram en een 5,5"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels.

Het is de eerste BlackBerry die stof- en waterdicht is op basis van de IP67-kwalitficatie. In het toestel zit een 4000mAh-accu en er is ondersteuning voor snelladen op basis van QuickCharge 3.0. De Snapdragon 625-soc, een octocore die op 14nm is gemaakt, staat bekend om zijn goede accuprestaties. TCL stopte dezelfde soc in de BlackBerry KEYone-smartphone. Dat toestel met toetsenbord heeft een iets kleinere accu van 3500mAh, maar wist ook goed te scoren in accutests.

Op het moment dat de Motion uitkomt, draait het toestel op Android 7.1, aangevuld met beveiligingsfeatures van BlackBerry. Het toestel krijgt maandelijks beveiligingsupdates en volgend jaar een upgrade naar Android 8.0 Oreo. Een nieuwe functie op de Motion-smartphone is Locker, waarmee gebruikers bestanden op het interne geheugen van 32GB kunnen opslaan in een map die met een pincode is beveiligd.

TCL kondigde de BlackBerry Motion eerder in oktober aan op een beurs in Dubai. De fabrikant zei dat het toestel in een beperkt aantal markten beschikbaar zou komen. Het toestel is vanaf dinsdag te preorderen in de Benelux en wordt in november geleverd.