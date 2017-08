BlackBerry is een bedrijf met een prachtige historie. Het voelt alweer als lang geleden dat BlackBerry een smartphonespeler van formaat was en dat de telefoons immens populair waren bij twee groepen die normaal gesproken mijlen ver uit elkaar liggen: zakenlui en jongeren. Deze laatste groep dook rond 2010 massaal op het gratis berichten sturen met Ping. BlackBerry zelf richtte zich onder leiding van John Chen in de jaren daarna op zakelijke telefoons, vaak met een fysiek toetsenbord, en ging daarmee terug naar de wortels van het bedrijf.

Desondanks legden de telefoons het meer en meer af tegen de meer allround smartphones met de almaar groeiende ecosystemen iOS en Android. Het zegt misschien genoeg dat de laatste vier BlackBerry-telefoons die wij reviewden, van ons het cijfer zeven kregen. Achteraf gezien was te veel mikken op de zakelijke markt in een tijd waarin privé en werk steeds meer door elkaar lopen, wellicht niet de juiste strategie. De prestaties van onder meer de camera vielen vaak tegen in verhouding tot de prijs. Er waren simpelweg te veel nadelen ten opzichte van de concurrentie en steeds minder voordelen die specifiek aan een BlackBerry waren voorbehouden.

In 2015 ging BlackBerry overstag en kwam de eerste Android-smartphone van het bedrijf uit: de Priv. Sinds de Dtek50-telefoon van 2016 richt BlackBerry zich geheel op de software en niet meer op de hardware. Alcatel-eigenaar TCL Communication ontwerpt en fabriceert sindsdien de BlackBerry-smartphones. Zo ook de BlackBerry KEYone, die we hier bespreken. Het nieuwste BlackBerry-toestel is weer voorzien van een toetsenbord. Dit keer is dat een volwaardig toetsenbord, met vier rijen toetsen die niet achter een omhoog te schuiven scherm schuilgaan.

Waar de Dtek60 van vorig jaar nog een high-end soc had, moet de KEYone het doen met een middenklasse-soc. Een toestel met toetsenbord is namelijk een stuk duurder om te maken, waardoor concessies waarschijnlijk noodzakelijk zijn. In deze review kijken we of het toestel desondanks in balans is en daarmee zijn vrij hoge aanschafprijs van zeshonderd euro waard.