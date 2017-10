'Database met gegevens van dertig miljoen Zuid-Afrikanen lekt uit'

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt heeft een database toegezonden gekregen met gegevens van in ieder geval dertig miljoen Zuid-Afrikanen. De database bevat onder meer het dertiencijferige id-nummer, de burgerlijke staat, het inkomen, werk en huiseigendom van burgers.

Hunt, die de website HaveIBeenPwned beheert, noemt het lek 'een van de ergste die hij tot nu toe heeft gezien'. Hij deelde zijn bevindingen met de site iAfrikan en zei dat het om een database van in totaal 27GB gaat. Hunt verwees bovendien naar een bestand op Pastebin waarin de headers van de database te zien zijn. Volgens een nieuwer bericht van de site staan de gegevens nog steeds online.

De onderzoeker begon de database te importeren en stopte toen hij weg moest. Op dat moment had hij unieke gegevens van dertig miljoen personen geïmporteerd. IAfrikan schrijft dat de database ook gegevens van overleden personen bevat en daarom waarschijnlijk nog groter is. De auteur van het nieuwsbericht zocht zijn eigen gegevens in de database op en trof gegevens aan over een stage die hij in 1998 had gelopen.

Verder zou de database ongeveer 2,2 miljoen e-mailadressen bevatten. IAfrikan vermoedt dat de gegevens afkomstig zijn van een kredietregistratiebureau of een andere dataverzamelingsdienst. De site zegt aanwijzingen te hebben gevonden dat het om databedrijf Dracore gaat.