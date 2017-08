Ontwerper TCL toont functies onaangekondigde BlackBerry Juno-smartphone

Een ontwerper van de Chinese fabrikant TCL heeft slides van diverse functies laten zien van de onaangekondigde BlackBerry Juno-smartphone. De informatie is inmiddels van de site van de ontwerper verdwenen.

De slides, die Reddit-gebruiker Night-Fury-Toni onder de aandacht bracht, tonen diverse nieuwe functies. Zo is er een manier om foto's te maken die niet in de Gallery belanden, maar in een daarvoor bestemde 'privé-map' terechtkomen. Die map is ook een nieuwe functie. Daarnaast kan de camera visitekaartjes scannen en de informatie daaruit via ocr aflezen en opslaan, iets dat veel apps al jarenlang doen.

Ook krijgt de telefoon een Jolt-modus. Dan zet de telefoon tijdens het laden alle achtergrondtaken uit om het toestel zo snel mogelijk opgeladen te krijgen. Daardoor zouden gebruikers binnen korte tijd de accu van meer energie kunnen voorzien.

De BlackBerry Juno is volgens smartphone-insider Evan Blass een nieuwe Android-smartphone van TCL. De Chinese fabrikant ontwerpt en fabriceert de telefoon, de software en het merk komen van de voormalige Canadese smartphonemaker BlackBerry.

De Juno zal net als de KeyONE beschikken over een fysiek toetsenbord met een vingerafdrukscanner in de spatiebalk, maar de slides tonen verder geen details. De slides zijn bovendien verouderd: de tekst verwijst naar Android M, de naam waaronder Android 6.0 Marshmallow bekendstond. Daardoor lijkt het erop dat TCL al een tijdje bezig is met de ontwikkeling van het toestel.