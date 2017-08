BlackBerry is bezig met licentiedeals voor eigen Android-uitgave

BlackBerry is bezig met licentiedeals voor zijn Android-uitgave, die het BlackBerry Secure noemt. Makers van apparaten kunnen dat de software van de Canadese fabrikant gebruiken zonder dat het BlackBerry-logo op de behuizing hoeft te staan.

Die licentie lijkt te kunnen gelden voor smartphones, maar BlackBerry wil met de licentiedeals ook een voet tussen de deur krijgen in andere markten, waaronder wearables en tv's. De onderhandelingen zijn nu gaande, bevestigt een topman van BlackBerry aan het Indiase ET Telecom.

BlackBerry is niet meer op zoek naar deals voor smartphones met de naam van BlackBerry erop. Het heeft daarvoor drie bedrijven gevonden: eentje in India, een andere in Indonesië en de Chinese fabrikant TCL voor wereldwijde releases. De bekendste smartphone onder die samenwerking is de dit jaar uitgebrachte BlackBerry KEYone.

Met een deal krijgt een fabrikant de beschikking over de 'extra beveiligde' Android-uitgave van de Canadese softwaremaker en verzorgt de voormalige smartphonemaker ook de updates. De topman zegt dat de eerste aankondigingen van licentiedeals er snel aankomen, maar geeft geen exacte datum daarvoor. BlackBerry kondigde vorig jaar te stoppen met het maken van eigen telefoons.