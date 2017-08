HTC begint met uitbrengen Android 8 voor U11-smartphone in najaar

HTC begint in het vierde kwartaal met het uitbrengen van Android 8-updates voor zijn toestellen. Dat zegt het bedrijf op Twitter. Het eerste toestel dat de update gaat krijgen is de U11, de high-end telefoon die de Taiwanese fabrikant dit voorjaar uitbracht.

Na de U11 volgen in elk geval nog de eerder dit jaar uitgebrachte U Ultra en de vorig jaar uitgekomen HTC 10, zegt de fabrikant in een tweet. Of andere telefoons van de fabrikant, zoals de 10 evo, U Play en andere midrange-smartphones, een update zullen krijgen is nog niet bekend.

HTC is de eerste buiten Google die een planning geeft voor een Android 8-update. Google presenteerde de nieuwe versie van zijn mobiele besturingssysteem begin deze week. De zoekgigant zette gelijk de bestanden online om Android 8.0 te flashen op de eigen Pixel-telefoons en meest recente Nexus-toestellen. Google heeft de Android One-toestellen waarvan het de software onderhoudt nog niet van een update voorzien.

De aankondiging van de updates komen in een periode dat het gerucht gaat dat HTC zichzelf deels of helemaal wil verkopen om te ontkomen aan financieel zwaar weer. De omzetten van de fabrikant dalen al jaren op rij. HTC is een zelfstandige smartphonefabrikant, ondanks dat geruchten over een verkoop al jaren geleden de ronde deden.