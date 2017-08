"Hoster anti-Trump-website moet data overhandigen aan overheid VS"

Een Amerikaanse rechtbank heeft bepaald dat de hoster van een anti-Trump-website data moet overhandigen aan het ministerie van Justitie in de VS. Het gaat om gegevens van beheerders, en inhoud van e-mails en discussies. De rechtbank zal streng toezien op het gebruik van de data.

De hoster, DreamHost, ziet de uitspraak als een overwinning, omdat hij uiteindelijk veel minder data hoeft te overhandigen en omdat de rechtbank streng toezicht belooft te houden. Bij de uitspraak heeft de rechter rekening gehouden met argumenten van de hoster, die stelde dat de privacy van veel gebruikers in het geding is.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie moet onder andere een lijst van namen opstellen van alle onderzoekers die toegang krijgen tot de gegevens. Ook moet het zijn onderzoeksmethodes bekendmaken en bewijzen waarom het bepaalde data nodig heeft. Als het niet kan aantonen dat data relevant is voor de zaak, krijgt het ministerie die gegevens niet. Daarnaast mag het ministerie de data niet openbaren aan andere ministeries of agentschappen. De rechtbank zegt nauwlettend toezicht te zullen houden om te voorkomen dat de privacy van gebruikers in het geding komt.

De advocaat van DreamHost zegt tegen TechCrunch dat een dergelijke mate van toezicht door de rechtbank ongekend is. DreamHost schrijft dat het de data in de komende dagen zal overhandigen, maar benadrukt dat het ministerie niet direct toegang krijgt tot de gegevens. De webhoster overweegt nog om een nieuw bezwaar aan te tekenen, waardoor het ministerie tijdelijk of mogelijk nooit toegang krijgt tot de data.

Aanvankelijk vroeg het ministerie om een grote hoeveelheid data, waaronder gegevens als ip-adressen van 1,3 miljoen bezoekers van de website. DreamHost maakte daar bezwaar tegen, waarna het ministerie het verzoek aanpaste en gerichter maakte. Volgens de hoster waren die aanpassingen 'een stap in de goede richting, maar nog niet genoeg'. In de rechtbank tekende de webhost daarom opnieuw bezwaar aan.

Het onderzoek van de overheid richt zich op de site disruptj20, die was opgericht om protesten te organiseren op de dag van de inauguratie van de Amerikaanse president Trump. Die vond op 20 januari plaats, waarbij ongeveer tweehonderd mensen werden opgepakt.