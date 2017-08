Overheid VS vraagt in aangepast verzoek minder data bezoekers anti-Trump-website

Het ministerie van Justitie in de VS heeft zijn eerdere verzoek aan de provider van een anti-Trump-website om de gegevens van 1,3 miljoen bezoekers te overhandigen, aangepast. De VS zegt dat het niet de bedoeling was zoveel data te verzamelen en heeft ip-adressen uitgezonderd van het verzoek.

De hoster Dreamhost vroeg het departement om het oorspronkelijke doorzoekingsbevel aan te passen en gerichter te maken. Het departement heeft dat inmiddels gedaan; de ip-adressen worden niet langer gevraagd, zo meldt Gizmodo. Ook hoeft de hostingprovider niet langer ongepubliceerde concepten, afbeeldingen en metadata te overhandigen. Alleen de inhoud van de website en de activiteiten daarop worden nu gevraagd, tussen de periode van 1 juli 2016 en 20 januari 2017.

De overheid heeft in een officieel document aangegeven dat het ministerie van Justitie niet op de hoogte was van de grote hoeveelheid data die de hoster Dreamhost in bezit had en dat het verzoek om de informatie daardoor veel te breed uitpakte. Volgens de Amerikaanse procureur-generaal was de overheid op zoek naar een kleine groep individuen die tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Trump verantwoordelijk was voor het organiseren en coördineren van rellen. De inauguratie vond op 20 januari plaats, waarbij ongeveer 200 mensen werden opgepakt.

Vorige week bleek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de hoster van de anti-Trump-website disruptj20 had gevraagd om gegevens te overhandigen van 1,3 miljoen bezoekers van de site. Dreamhost weigerde het verzoek omdat het te breed was. Niet alleen zou de overheid hebben gevraagd om ip-adressen, maar ook om contactinformatie, e-mailadressen en foto's van duizenden mensen om vast te stellen wie de site heeft bezocht. Dreamhost vond dat bezoekers aan de hand van deze informatie geïdentificeerd konden worden, waardoor hun grondrechten in gevaar zouden kunnen komen.