Rechter VS verbiedt overheidsfunctionaris om mensen te blokkeren op sociale medi

Een Amerikaanse rechter in de staat Virginia heeft geoordeeld dat een lokale politicus in de fout is gegaan door een man te weren van haar Facebook-pagina. Volgens de rechter gebruikte de politicus het account als onderdeel van haar overheidsfunctie, en druist een blokkade in tegen de grondwet.

Het ging om een zaak tussen politicus Phyllis Randall en Brian Davison, waarbij laatstgenoemde kortstondig werd geweerd van het Facebook-account van Randall na het plaatsen van een onwelgevallig bericht. Volgens de rechter druist dat in tegen het recht op vrije meningsuiting, omdat Randall haar Facebook-pagina gebruikt in haar functie als overheidsofficial.

Volgens de advocaat van Randall kan de Facebook-pagina niet worden gezien als officiële overheidscommunicatie omdat de pagina door Randall zelf wordt onderhouden. Maar daar ging de rechter dus niet in mee. Overigens heeft de zaak weinig gevolgen; kort na de blokkade van Davison werd deze alweer ongedaan gemaakt en Randall krijgt geen straf voor het vergrijp.

De zaak kan mogelijk wel gevolgen hebben voor een rechtszaak die is aangespannen tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Die gebruikt zijn Twitter-account veelvuldig om politieke zaken te bespreken, maar heeft ook vele mensen geblokkeerd van het volgen van zijn tweets. In zijn oordeel liet de rechter weten dat de zaak in Virginia "belangrijke vragen opwerpt over de grondwettelijke beperkingen die van toepassing zijn op social media-accounts van politici", zo tekent The Wall Street Journal op.