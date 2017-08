Sociaal netwerk Polygram bevat gezichtsherkenning voor uitdrukken van emoties

Een nieuw sociaal netwerk met de naam Polygram bevat een manier om op andere gebruikers te reageren door de software gezichtsuitdrukkingen te laten scannen. Die informatie wordt gebruikt om een emoji te selecteren die het best bij de gezichtsuitdrukking past.

Polygram heeft slimme algoritmes ingebouwd die de gezichtsuitdrukking van de gebruiker scannen en op basis daarvan inschatten hoe hij of zij zich voelt. De software wordt gebruikt om gebruikers te laten reageren op geposte foto's; eerst wordt de gezichtsuitdrukking gescand, waarna er een bijbehorende emoji wordt geselecteerd voor de reactie op de foto. Daarbij hoeven gebruikers hun naam echter niet bekend te maken.

Wie een foto plaatst krijgt een overzicht te zien hoe anderen hebben gereageerd. Ook andere statistieken worden inzichtelijk gemaakt, zoals waar de mensen die op de foto reageren vandaan komen. Ook andere demografische gegevens zoals geslacht zijn in te zien.

Ook heeft Polygram een functie ingebouwd waarbij een geplaatste afbeelding expres wazig is gemaakt. Het beeld kan verduidelijkt worden door over het scherm te vegen, maar desondanks blijft de foto maar korte tijd scherp, waarna het weer wazig wordt. Dit moet waarschijnlijk helpen tegen het heimelijk maken van screenshots van afbeeldingen die in privéberichten zijn verstuurd.

Er is een applicatie beschikbaar voor iOS, maar ondersteuning voor Android is nog niet aanwezig. Wanneer de makers denken een Android-app uit te brengen is niet bekend. Polygram kon zijn eerste app uitbrengen nadat het geld heeft gekregen van investeerders, zo meldt TechCrunch.